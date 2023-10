Unge Venstre-lederen vil vrake Erna Solberg som statsministerkandidat

– Jeg synes det er overtydelig at en borgerlig side ikke kan stille med en statsministerkandidat som har brutt forvaltningsloven. Norge kan heller ikke ha en regjeringssjef som er og har vært inhabil i embetet, sier Breivik til NRK.

Hun mener det er viktig at politikere tar ansvar når det begås feil og understreker viktigheten av tillit.

– En åpenbar konsekvens av brudd på habilitetsbestemmelsen i forvaltningsloven er nettopp det å ta konsekvensene og gå av, sier Breivik.

– Håper hun fortsetter

Venstre satt i regjering med Høyre fra 2018 til valgnederlaget i 2021, men var allerede før det involvert i en samarbeidsavtale med Solberg-regjeringen.

Breiviks utspill møtes ikke med begeistring på den borgerlige siden.

– Jeg har likevel tillit til Erna, håper hun fortsetter i rollen. Vi trenger henne tilbake i statsministerstolen i 2025, sier KrFU-leder Rasmus Bjuland.

– Det virker ikke helt oppriktig fra Breiviks side at ønsket er borgerlig sides ve og vel når hun stiller et ultimatum på den måten allerede nå. Jeg tror i hvert fall ikke det er riktig måte å skape et borgerlig samarbeid på, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Kan rokke ved tilliten

Svenneby har fortsatt full tillit til Solberg, men er klar over at den pågående saken kan rokke ved tilliten til Solberg, Høyre og den borgerlige siden.

– Men er det en mulighet for at partiet Høyre og Erna Solberg kan bruke tiden fram mot 2025 for å gjenoppbygge den tilliten som har gått tapt og igjen etablere seg som en troverdig og stabil statsministerkandidat? Jeg tror svaret på det er ja.

[ Dette er favoritten til å overta som leder i Høyre etter Erna Solberg ]