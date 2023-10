Høyre faller på TV 2s oktobermåling

Siden forrige måling har saken om Solbergs inhabilitet som følge av ektemannen Sindre Finnes’ aksjehandler dominert mediene.

– Det er ingen tvil om at et så stort medietrykk som det har vært rundt dette, helt sikkert påvirker noen velgere. Samtidig er dette en god måling for Høyre, sier Erna Solberg til TV 2.

Samtidig går Arbeiderpartiet fram 2,4 prosentpoeng til 20,6 prosent – og dermed er gapet mellom de to største partiene nær halvert bare siden forrige måling i september. MDG er på nytt under sperregrensen, mens INP havner over sperregrensen for utjevningsmandater og fyker inn på Stortinget med sju representanter.

Venstre gjør det også svært godt på målingen med sine 6,5 prosent – det er partiets beste oppslutning siden april 2015.

Mandatberegningen gir borgerlig flertall med 86 mandater til KrF, Venstre, Høyre og Frp. Med INP på laget øker stortingsflertallet til 93, som er åtte representanter mer enn det som kreves for flertall.

Partienes oppslutning er som følger med endring fra september i parentes:

Høyre 27 (-2,9), Ap 19,8 (+2,4), Frp 12,6 (+0,2), SV 8,7 (+0,3), Sp 6,1 (+0,7,), Rødt 4,9 (-0,6), Venstre 6,5 (+1,4), KrF 4,1 (+0,5), MDG 3,8 (-0,3) og INP 4,3 (+0,3)

TV 2s stortingsbarometer er utført av Kantar. 986 respondenter er spurt mellom 25. og 29. september. Usikkerhetsmarginen ligger på mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.

