Ine Eriksen Søreide til topps på TV 2-gallup

Erna Solberg er leder i Høyre, og det pågår ingen lederdiskusjon i partiet, skriver Søreide i en epost til TV 2.

I alt 26,8 prosent av velgerne mener hun bør overta partiet, mot 23 prosent for to uker siden. Økningen kommer også fra Høyres egne velgere, der 33,2 prosent foretrekker henne.

På spørsmål om Ine Eriksen Søreide er en egnet lederkandidat, er Erna Solberg tydelig.

– Ja, absolutt. Akkurat som de andre dere har spurt om også er egnede kandidater. Det er flinke, dyktige folk, og jeg er glad for at vi har mange som kan ta over etter meg, sier hun.

Ved forrige måling var det 1. nestleder Henrik Asheim som kom etter Søreide, med 11,5 prosent. På dagens måling er det derimot tidligere nestleder Jan Tore Sanner. Han får 12,5 prosent, en økning på 5,5 prosentpoeng.

Blant Høyre-velgerne er det fortsatt dødt løp mellom Sanner og Asheim på målingen.

TV 2s stortingsbarometer er utført av Kantar, basert på et landsrepresentativt utvalg bestående av nær tusen personer i perioden 25. til 29. september. Usikkerhetsmarginen er mellom +/-1,4 og +/-2,8 prosentpoeng.

