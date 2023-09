Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Jeg sparer veldig mye på å kunne drive jakt og være selvforsynt på kjøtt, sier Jørn Teigen, fagorganisert i Handel og Kontor og avdelingsleder i en nettbutikk, til FriFagbevegelse.

Alene med stort lån

Hobbyen med å være ute i naturen på jakt etter både elg og hjort, koster også penger. Det gjør også boliglånet på to millioner kroner. Utgiftene beløper seg til drøyt 15.000 kroner i måneden.

Etter forrige ukes rentehopp, blir boliglånet enda dyrere.

En styringsrente på 4,25 prosent tilsier at boliglånsrenta som oftest ligger på rundt 6 prosent. Flere banker har allerede bikket 7 prosent rente på sine boliglån, ifølge Dagens Næringsliv.

– Det er tøft å være alene når renta går opp så ofte, erkjenner Jørn Teigen.

Norges Bank har satt opp renta hele 12 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået startet i 2020. Flere har trodd at dette er rentetoppen, men Norges Bank varsler en mulig ny renteheving i desember.

Frihet til mer

Snittlønna i Norge i 2022 var på 634.700 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Jørn Teigen tjener rundt 600.000 kroner som avdelingsleder, men den lønna alene strakk ikke helt til.

For halvannet år siden ønsket Teigen å gjøre noe mer enn å leve stusslig.

Han visste aldri om det sto igjen penger på kontoen før neste lønningsdag. Fra treromsleiligheten sin på 66 kvadratmeter på Maura i Nannestad kommune, jobbet han febrilsk for å finne noe mer å gjøre.

Litt senere kunne han spe på lønna med ekstrajobben i en cargoavdeling på Oslo Lufthavn. For å kunne ha råd til å unne seg noe ekstra, jobber han det som tilsvarer to helger i måneden.

– Det er deilig å ha friheten til å dra på ferie eller drive med hobbyen min uten å måtte snu på hver krone. Nå klarer jeg også å betjene lånet uten problemer, forteller han.

160.000 på tre år

Utgiftene for en gjennomsnittsfamilie har økt med nesten 160.000 kroner på tre år på grunn av prisvekst og renteøkninger, ifølge beregninger som NTB gjorde etter forrige renteøkning i august.

Butikkmedarbeider og trebarnsmor Gunn-Anita Vennatrø (38) i Hegra i Stjørdal inngår i den statistikken. Hun sparte en stund så mye at strømselskapet kom på døra.

Huslånet på 1,9 millioner kroner er det som nå blir enda dyrere for 38-åringen. Landets banker følger som vanlig etter sentralbanken hver gang styringsrenta justeres.

– Det viktigste for oss er å overleve og gjøre det beste ut av situasjonen, sier hun til FriFagbevegelse.

Trebarnsmoren Gunn-Anita Vennatrø gjør flere sparetiltak for å få lønna til å strekke til. (Brian Cliff Olguin/FriFagbevegelse)

Bindingstiden går ut

Gunn-Anita håper at banken er vennlig innstilt når bindingstiden på renta løper ut i desember. Lånet på det 134 kvadratmeter store huset over halvannen etasje er delt i to med fast og flytende rente.

– Jeg får stryke banken på ryggen og se hvor langt de er villige til å gå i forhandlingene, smiler hun.

Butikkmedarbeideren ved Spar-butikken i Hegra jobber både dag og kveld og har 450.000 kroner i grunnlønn. Alt av matinnkjøp planlegges nøye og legges til dager med fordeler som kunde.

300 kroner står igjen på kontoen etter forrige handlerunde. Lønna kommer siste ukedag i måneden.

– Jeg har heldigvis en liten buffer hvis det skulle røyne på, men jeg får verken reist eller dratt på utenlandsturer med barna. Pengene blir brukt på det vi absolutt må ha, forteller hun.

Mange har det verre

Jørn Teigen planlegger også handleturen. 57-åringen kjøper ikke kjøtt i butikken. Det blir for dyrt i lengden.

Med fangsten fra fjoråret på 45 kilo kjøtt fra elg og hjort, vakuumpakket i porsjoner i fryseren, er det heller ingen fare for å gå tom for mat.

– Jeg er glad i viltkjøtt og deler en del av det jeg har med datteren min, sier Jørn, som aldri har vurdert å melde seg ut av Handel og Kontor fordi han ikke har råd til å betale fagforeningskontingenten.

– Tryggheten som medlemskapet gir meg, vil jeg aldri gi slipp på, sier Teigen.

Han tenker mye på mennesker som er vanskeligere stilt enn ham selv i dyrtida.

– Naboen min har to små barn og er aleneforsørger. Jeg er tross alt heldig, sier 57-åringen.

