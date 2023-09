MDG-lederen: Ingen vei ut av dette for Erna Solberg

Tirsdag kveld publiserte Høyre en tidslinje som skulle gi klarhet i hva partileder Erna Solberg har visst når rundt ektemannen Sindre Finnes’ aksjekjøp. Noen timer etter tidslinjen ble publisert, kom Finnes med en egen uttalelse om aksjehandelen under perioden Solberg var statsminister, hvor han nektet for å ha innsideinformasjon.

Under Politisk kvarter på NRK onsdag morgen snakket politikere fra MDG, Frp og SV om alvorligheten i saken. Det ble stilt spørsmål rundt hvorvidt Solberg kan bygge opp igjen tilliten til seg selv som partileder og statsministerkandidat.

– Forsøker å fraskrive Erna alt ansvar

Høyre og Solberg selv har stått fast ved at den tidligere statsministeren har blitt ført bak lyset av sin mann, og selv er uskyldig.

– Målet med denne historiefortellingen er å avskrive alt ansvar fra Erna Solberg, men det er hennes ansvar at dette har skjedd. At vi som publikum må ta stilling til samtaler hun har hatt med sin ektemann er ansvarsfraskrivelse, sier partileder i MDG, Arild Hermstad, i politisk kvarter.

Han mener Solberg ikke har tatt innover seg alvoret i saken.

– Det gir et inntrykk av at våre toppolitikere lever i en boble, at lover og regler som gjelder andre i samfunnet ikke gjelder dem, sier han.

På spørsmål om hvorvidt han tror det finnes en vei ut av dette for Solberg, er Hermstad tydelig:

– Nei.

Flere ubesvarte spørsmål

Nestleder i Frp, Hans Andreas Limi, stiller spørsmål ved tidsbruken til både Høyre og Erna i saken.

– Man kan stille spørsmål ved hvorfor det tok så lang tid å få på plass denne tidslinjen, og hvorfor ikke Høyre og Erna selv stilte flere spørsmål tidligere, sier Limi til NRK.

På spørsmål om Frp vil gi tillit til Solberg som statsministerkandidat hvis hun stiller, holder Limi alternativene åpne.

– Om hun fortsetter som partileder er det først og fremst folket som må avgjøre om de har tillit til Solberg ved neste stortingsvalg. Frp vil også avklare våre posisjoner når den tid kommer, sier Limi.

Den tidligere SV-lederen Audun Lysbakken sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen til Stortinget. Han har også stilt spørsmål ved hvorfor man ikke fikk oversikten over aksjehandelen raskere. Lysbakken mener man sitter igjen med flere ubesvarte spørsmål etter at tidslinjen ble publisert.

– Et sentralt spørsmål når det gjelder det politiske ansvaret er om Erna har vært inhabil i sin tid som statsminister, sier Lysbakken til NRK.

Lysbakken stiller også spørsmål ved at flere mediehenvendelser ikke er med i tidslinjen. Blant annet skriver Aftenposten at Høyre har utelatt en henvendelse fra dem i tidslinjen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal granske alle habilitetssakene som har preget nyhetsbildet den siste tiden denne høsten. Dette gjelder også aksjehandelssaken til Erna Solberg og Sindre Finnes.

