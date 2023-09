Islam Net gir sin støtte til Partiet Sentrum

Det kommer fram i en uttalelse fra organisasjonens leder Fahad Qureshi (35).

– Dette valget oppfordrer jeg alle muslimer til å stemme på Partiet Sentrum. De går inn for å forby koranbrenning via hatparagrafen. De støtter å kunne etablere bønnerom på skolene og retten til å etablere muslimske friskoler.

De støtter retten til å bære hijab på grunnskolen, i politiet, domstolene, og i Forsvaret og mener at hijab er helt uproblematisk, skriver Qureshi på Facebook.

Til Vårt Land utdyper 35-åringen bakgrunnen for oppfordringen:

– Partiet Sentrum er meg bekjent det mest inkluderende, mangfoldige, livssynsåpne og ikke minst muslimvennlige partiet, sier Fahad Qureshi til Vårt Land.

Simen Bondevik er Partiet Sentrums tredjekandidat i Oslo og sier han er glad for alle som sier de vil stemme på partiet Sentrum.

– Spesielt blant muslimer har vår tydelige motstand mot koranbrenning og for et livssynsåpent samfunn slått an. Det er bra at et parti endelig kommer på banen i denne saken. Muslimer skal slippe å stå alene i kampen mot SIAN.

Islam Net ble etablert i 2008 og er en muslimsk ungdomsbevegelse med en salafistisk orientering. Organisasjonen bruker ikke begrepet salafisme om seg selv. I stedet hevder de at de representerer islam. Salafisme er en bokstavtro, puritansk korantolkning innenfor sunniislam. Salafister mener de praktiserer islam slik religionen skal ha blitt praktisert i de første generasjonene etter profeten Muhammeds død i 632 evt.

[ Han og Høyre får terningkast én: – Jeg er overrasket ]

[ Politikken betyr mer for næringslivet: − Overraskende endring på kort tid ]