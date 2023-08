TV 2-måling: Høyre faller – Ap stiger

Høyre går tilbake med 3,3 prosentpoeng til 23,7 prosent, viser kommunevalgmålingen som er gjort av Kantar på vegne av TV 2.

– Historisk sett ville det vært et godt kommunevalg for Høyre på 23 prosent. Men vi kommer fra et høyere nivå og har mange gode lokale resultater, så vi slåss nok for et litt bedre resultat enn det, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Samtidig tar Arbeiderpartiet et langt skritt fram og går opp fire prosentpoeng til 21,8 prosent. Dermed er avstanden mellom de to største partiene redusert fra 9,2 til 1,9 prosentpoeng.

– Arbeiderpartiet er på vei opp! Og Høyre er på vei ned! Valgkampen begynner nå, og det er et veldig godt utgangspunkt for oss at dette er trenden nå, sier Ap-nestleder Jan Christian Vestre.

De øvrige partienes oppslutning er som følger (med forrige måling i parentes): Frp: 12,3 (-0,4), SV: 8,3 (-0,8), Andre: 7,8 (+1,6), Sp: 7,6 (-2), R: 5,2 (+1,7), KrF: 4,8 (+1,1), V: 4,5 (-1,1) og MDG: 3,9 (-0,9).

Undersøkelsen er utført mellom 4. til 15. august, og 1152 personer er spurt. Feilmarginen er mellom 1,1 og 2,8 prosentpoeng.

