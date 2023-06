Her blir det halv pris på badene

Månedskortet får heftig skolestart-rabatt. Oslobostøtta blir større ut året. Og det blir halv pris for inngangsbilletten til Oslo-badene. Det er resultatet av budsjettforhandlinger mellom Rødt og byrådspartiene Ap, SV og MDG.

For to uker siden la byrådet fram sitt forslag til revidert budsjett for resten av 2023. For å få det gjennom i bystyret trengte de støtte fra ett parti til. Den siste tida har de sittet i forhandlinger med Rødt, og i dag kom altså resultatet. Rødt har fått gjennomslag for det følgende:

Oslobostøtta økes fra 11 til 25 prosent fra september og ut året.

Barn og ungdom får månedskort for bare 20 kroner rundt skolestart.

48 millioner kroner ekstra går til bydelene, hvorav 13 skal gå til fritidsklubber.

Inngangsbilletten til badene halveres for voksne fra 1. juli og ut året

Midlertidig knipetak

– Dette er en tiltakspakke mot priskrisen og den økende fattigdommen i Oslo. På kort sikt får vi et bedre samfunn for barn, familier, pensjonister og arbeidere, sier gruppeleder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, til Dagsavisen.

– Dette er helt bevisst midlertidige tiltak for å hjelpe folk med økonomien nå som prisstigninga er så merkbar for mange, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Andreas Halse til Dagsavisen.

Han er klar på at både billigere bad og økt bostøtte bare skal gjelde ut året, og at det ikke blir varig. Til tross for at særlig priskuttet på badene koster veldig lite: Bare 4,7 millioner koster det å halvere prisen i et halvår.

Andreas Halse i Oslo Arbeiderparti og Siavash Mobasheri i Rødt Oslo har forhandlet om budsjett i det siste. (Annika Byrde / NTB, Aslak Borgersrud)

– Vi har jo lett etter tiltak som gir effekt og som folk merker på lommeboka, og som samtidig går an å gjennomføre. Prisstigninga som vanlige folk merker, den merker jo Oslo kommune også, sier Halse.

Mobasheri sier Rødt ønsket varige tiltak.

– Byrådspartiene har ikke vært så villig til å møte oss der. Men vi har fått inn penger som vil bety mye for de som har minst i Oslo, sier han.

Billige barnereiser

Byrådspartiene og Rødt har blitt enige om at barn og ungdom får månedskort for bare 20 kroner rundt skolestart.

I Stavanger kommune har de tatt steget enda lenger. Nylig ble det kjent at Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV nylig enige om å gjøre all kollektivtrafikk gratis. Endringen trer i kraft 1. juli. Etter at gratis-løftet i Stavanger ble kjent, sa Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen til Klassekampen at de vil jobbe for billigere og gratis kollektivtransport i resten av landets kommuner.

– Er du skuffet over at dere ikke får til det samme i Oslo?

– Stavanger og Oslo er ikke sammenlignbare, og prisene for å innføre dette i Oslo er mye høyre. Men gratis kollektivtransport er et mål på sikt, sier Mobasheri.

Styrker bydelene

Bydelsøkonomien styrkes med nesten 50 millioner. 13 av dem skal gå til fritidsklubber, og 15 til barnevernspottene i bydelene.

– Det er helt avgjørende. Vi har fått tilbakemeldinger ikke bare fra egne folkevalgte, men også fra byrådspartienes egne folk, som ber oss prioritere velferden i bydelene. Nå blir både eldreomsorg, barnevern, fritidsklubber styrket. Dette vil barn og unge merke, sier Mobasheri.

I tillegg brukes noen millioner kroner på psykisk helsetilbud til studenter, fysioterapeuter på helsehusene, Prinsen mottakssenter, HUB Mortensrud og Ullern Flerbrukshall.

De skal også støtte Norsk bane med en halv million til utredning av høyhastighetsbane, og bruke fem millioner på å utrede en alternativ vei til Bjørndal.

Til sammen koster forliket Oslo kommune 134,9 millioner kroner.

Totalprisen på 135 millioner kroner er rundt 30 millioner mer enn budsjettforhandlingene kostet i fjor. Samtidig var også revidert budsjett i år mye større enn i 2022.

