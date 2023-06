Kjell Nordstrøm: – Jeg skjønner ikke hatet mot Pride

--

Hvem: Kjell Nordstrøm.

Hva: Designer og stylist.

Hvorfor: Gleder seg til Pride.

---

Hei Kjell, jeg ringer for å snakke om at det er Pride-måneden …

– Hallo hallo! Jeg sitter her og «blinger» med swarovskikrystaller. Jeg har akkurat lagt på litt lim, så om jeg høres litt distré ut så er det derfor. Jeg må legge på krystallene før limet tørker vet du …. sånn ja, der var det gjort. Nå skal jeg bare lukke døra her så damene her slipper å høre meg skravle.

Er det Pride-antrekket du jobber med, eller er det mer Maskorama?

– Det er «Masokrama» sesong 4. Vi er midt i produksjonen så jeg kan selvfølgelig ikke si hva jeg driver med, det er topp hemmelig. Men jeg blinger.

Så gøy, programmet har åpenlyst truffet en nerve hos folket?

– Det virker sånn. Etter «Masokrama» er jeg blitt «onkel Kjell» for alle kidsa i hele Norge. Det er litt spesielt.

Langt skritt fra den myteomspunne og spekulative Baron von Bullgod til å bli hele Norges onkel-Kjell?

– He he, det er det kanskje men jeg tror og håper at jeg er litt spekulativ fortsatt. At jeg kan lære ungene noen nyttige triks.

Denne kampen er langt fra over, det har hendelser både i Norge og internasjonalt den siste tiden vist. — Kjell Nordstrøm

Men, la oss ta det viktigste: hva betyr Pride for deg?

– Pride er en feiring av kjærlighet og mangfold. Masse gøy og masse alvor. Det handler om retten til å eksistere. Retten til å være den en er og elske den man vil og være motpol til hatet i samfunnet. Hele LHBTQ-whatever-hele alfabetet-bevegelsen handler i bunn og grunn om menneskerettigheter. Denne kampen er langt fra over, det har hendelser både i Norge og internasjonalt den siste tiden vist.

Det er stadig episoder der noen brenner regnbueflagg eller sender trusler mot folk som vil feire Pride, hva tenker du om det?

– Jeg forstår det rett og slett ikke, og aksepterer det ikke. Skjønner ikke hva slike folk ønsker å oppnå. Hva er det folk er så jævlig redde for? Er de redde for snurrebassen sin, liksom? Altså sorry mac, jeg er ikke interessert!

Kjell Nordstrøm har Pride-antrekket klart: T-skjorte med Skipper'n og enhjørninger. (Hanna Adam)

Du skal gå i paraden?

– Ja, det skal jeg fordi det er viktig. Jeg er ikke redd. Vi skal ikke behøve å gjemme oss unna. Så jeg kommer til å stille opp i paraden, jeg har til og med antrekket klart – en T-skjorte med Skipper’m-motiv, du vet han tegneseriefiguren som spiser spinat og viser muskler.

Skal du delta på andre arrangementer?

– Ja ett høydepunkt for meg blir å være med på utstillingen «Kampen fortsetter» som åpner 25. juni, årsdagen for terrorangrepet, i Sofienberg kirke. Der skal jeg delta med noen av mine egne ting.

Jeg ser på Facebook at du er blitt glad i hagearbeid?

– Jo, men det er fordi jeg ikke kan snakke om jobb lenger, siden jeg har munnkurv. Sånn har det vært lenge både med «Maskorama» og med «Exit». Så da blir det litt hagetips isteden. Jeg snakket med mannen min Morten i går, at nå har vi hatt 6 år med hemmelighetsmakeri. Så derfor blir det hund og hage i sosiale medier.

Men du er blitt en hjemmekjær sofagris som koser deg i hammocken?

– Ja, det er min mindfulness. Det vil si, Victor og Morten et kjærlighet, mens hus og hage er mindfulness. Det som er fantastisk med å holde på med planter er at alt du kan gjøre er å gi vann, stell, omsorg og kjærlighet så kan de kan vokse og blomstre i eget temp. Det er bra påminnelse om hva livet egentlig er, og en god øvelse for oss som jobber med mange deadlines til daglig.

Jeg er også kommet i en alder der jeg ikke lenger har behov for å stå i bar overkropp på toppen av en høyttaler på en klubb klokka 03.00 om natten. — Kjell Nordstrøm, designer

Så det ville utelivet ditt er over?

– Nei da, ikke helt. Men jeg er også kommet i en alder der jeg ikke lenger har behov for å stå i bar overkropp på toppen av en høyttaler på en klubb klokka 03.00 om natten. Nå vil jeg heller legge meg tidlig, stå opp igjen tidlig og gå tur med hunden, vanne blomster. Livet har sine faser og det er bra.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Et internettroll, eller en av de som hater så mye i sosiale medier og tvunget dem til å snakke med meg fram til hjelpen kommer. Det hadde vært … interessant, he he.

Jeg tror kanskje de ville blitt skremt om ditt alter ego Baronen kom til orde?

– Det er hele poenget.

