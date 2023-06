Bemanningsselskaper går til retten - mener innleiereglene bryter med EØS-avtalen

Selskapene sendte tirsdag en begjæring til Oslo tingrett om midlertidig forføyning, og de saksøker staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, skriver nettstedet Byggeindustrien.

Forbudet mot innleie ble innført fra 1. april, med en overgangsperiode til 1. juli.

– I begjæringen krever vi at de nye innleiereglene ikke skal få tre i kraft før en norsk domstol har avgjort med endelig virkning om lov- og forskriftsendringen er i tråd med EØS-avtalen, sier daglig leder Heine Aardalen i bemanningsselskapet Stolt.

Byggeindustrien har protestert mot forbudet, som de mener er dårlig tilpasset. Hittil har 1200 fast ansatte mistet jobben i bemanningsselskap, skrev Aftenposten forrige uke.

Sonar-leder sammenligner innleieforbudet med Nav-saken, der det viste seg at norske myndigheter hadde brutt EØS-reglene.

– Etter NAV-skandalen, der den offentlige virksomheten overså EØS-rettighetene til dem det gjaldt, har politikerne med stor overbevisning snakket om hvor viktig det er at slike overtramp ikke skjer igjen. Men her ser vi på nytt at regjeringen og Stortinget på urettmessig vis forsøker å frata bedrifter og ansatte i bemanningsbransjen rettigheter som er sikret gjennom EØS-avtalen. Forskjellen på denne saken og NAV-skandalen, er at vi har ressurser til faktisk å prøve saken for retten, sier daglig leder Erik Myrvold.

