Aktor ber om 18 års forvaring for mannen som drepte Bård Lanes

De fire mennene som sitter på tiltalebenken i Vestfold tingrett, må dømmes til fengsel imellom 15 til 18 år, mener aktor. For hovedmannen var påstanden 18-års forvaring med en minstetid på tolv år, ifølge Tønsbergs Blad.

– 27-åringen har gjennomført et drap som bærer preg av henrettelse, og at det har vært planlagt. Han løsner flere skudd som er til fare for omgivelsene. Han har så utøvd vold i fengsel etter denne hendelsen, påpekte statsadvokat Andreas Christiansen i sin prosedyre.

Han viste dessuten til tidligere dommer som ikke har hatt noen innvirkning på ham.

