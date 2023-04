Rødts gruppeleder i Oslo kaller Jens Stoltenberg for krigsforbryter

– Våpen er ikke veien til fred, som krigsforbryteren Jens Stoltenberg har sagt. Å tro at mer våpen vil skape fred, er en utopi. Det sa Siavash Mobasheri, gruppeleder i Rødt i Oslo, under debatten om våpenstøtte til Ukraina på Rødts landsmøte lørdag.

Uttalelsen faller ikke i god jord hos byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

– Dette skaper ikke et bedre klima for samarbeid og forhandlinger. Men bidrar til å skape større avstand. Kommunepolitikk er ikke utenrikspolitikk, men her viser Rødt en side av seg som gjør det svært krevende å samarbeide, sier Johansen i en skriftlig uttalelse til NTB, formidlet via sin sekretær.

Må være greit

Til Aftenposten sier Johansen at han forventer at ledelsen i Rødt fordømmer slike uttalelser. Det kommer neppe til å skje. Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier beskyldningen mot Stoltenberg er innenfor.

– Rødt var imot den ulovlige, folkerettsstridige Libya-krigen hvor 15 norske F-16-fly slapp til sammen 588 bomber over Libya. Dette var Jens Stoltenberg øverste ansvarlig for. Det må det være greit å påpeke, sier Moxnes til Aftenposten.

[ Valgets kvaler: Sier Rødt ja eller nei til våpenstøtte? ]

Virkelighetsfjernt

Også utenriksminister Anniken Huitfeldt reagerer sterkt.

– Det er noe virkelighetsfjernt med den politiske dømmekraften i partiet Rødt. Moxnes selv stemte mot at Sverige og Finland skulle få bli med i Nato etter demokratiske beslutninger om å søke medlemskap. Selvfølgelig skal vi bistå Ukraina for å beskytte ukrainere mot Putin-regimets raketter, skriver hun i en SMS til Aftenposten.

I januar ble det også en hissig ordveksling mellom Mobasheri og Johansen. Den gang sa byrådslederen til Klassekampen at utspillene om Ukraina fra Mobasheri gjorde det mindre fristende å samarbeide tettere med Rødt i Oslo, og at partiet i praksis løp Putins ærend ved å nekte å sende våpen til landet.

[ Wagner-drapene ryster Russland ]

Vantro

Oslo Frps førstekandidat Lars Petter Solås reagerer med vantro på uttalelsene fra Rødts Oslo-representanter.

– Rødt Oslo viser sitt sanne antidemokratiske ansikt når de på landsmøtet sier de vil overlate Ukraina hjelpeløse mot Russlands brutale angrepskrig.

Han mener Rødts gruppeleder tar norgesrekord i dobbeltkommunikasjon.

– Han sier at ukrainere skal overlates til seg selv, bare dager etter at han har vært med på å vedta at Oslo støtter deres kamp for frihet og demokrati.

Solås sikter til at Rødts bystyregruppe i Oslo onsdag denne uken stemte for en uttalelse som uttrykte støtte til Ukraina kamp mot russerne:

«Oslo kommune uttrykker solidaritet med det ukrainske folket i deres heroiske kamp for frihet og demokrati mot den brutale invasjonen fra Russland.»

Uttalelsen ble vedtatt med 58 av 59 stemmer. Den eneste som ikke stemte for var den uavhengige representanten Danny Chaudhry. Han sier til Avisa Oslo at han ikke mener Russlands invasjon er brutal.

[ Ingar Helge Gimle lærte tidlig å se hva alkoholen gjør med folk ]

[ «Sondre» rømte fra voldelig kjæreste: – Politiet trodde meg ikke ]