Løsnet skudd med hagle på gravemaskin mens føreren satt inni

En tidligere ustraffet mann i 70-årene er nå dømt for tre grove trusler med skytevåpen og ett tilfelle av uforsiktig omgang med våpenet, etter at han fyrte av et skarpt skudd mot ett av hjulene på en gravemaskin og satte en støkk i tre arbeidere.

Den dramatiske hendelsen fant sted i en liten bygd på Sørlandet en mandagskveld i fjor høst, da det var blitt mørkt på tunet.

Mannen med hagle drakk øl og akevitt mens han så på TV i egen stue, da han samtidig ble oppmerksom på «en voldsom støy» utenfor. Han var litt beruset, forklarte han i tingretten, men hevdet likevel å huske hendelsen godt.

Fikk sjokk da de skjønte at han skjøt

Da han gikk ut og sjekket, og fikk se en gravemaskin klippe grener fra hans trær i veikanten uten at han var blitt varslet, vokste irritasjonen i takt med bråket han hadde hørt fra stua. Det førte til at han hentet haglgeværet sitt, som han ladet med to patroner.

Så fyrte han av våpenet mot gravemaskinen. Inne i førerhuset satt en mann. Skuddet traff ett av hjulene.

I retten erkjente haglemannen at han avfyrte et skudd mot gravemaskinen for å stanse bråket, og at han bevisst siktet lavt for ikke å treffe sjåføren inne i styrehuset. At han ikke heller forsøkte å stanse arbeidene verbalt, kunne mannen ikke forklare med annet enn at han var irritert og beruset.

På stedet var også to arbeidere til, en i varebil og en i traktor. Alle tre forklarte i retten at de opplevde å bli siktet på med geværet og at de reagerte med frykt og flukt i hvert sitt kjøretøy.

De to i gravemaskin og varebil så huseieren komme ut bærende på noe, som de først trodde var en lommelykt. Begge fikk sjokk, forklarte de i retten, da de skjønte at mannen hadde en hagle og at han løsnet et skudd mot gravemaskinen.

Denne gravemaskinen, her fotografert på nytt sted dagen etter hendelsen, ble beskutt med hagle i en bygd på Sørlandet i fjor høst. (Politiet)

Redde for å bli skutt mens de flyktet

Gravemaskinføreren reagerte med å vri styrehuset på gravemaskinen vekk fra haglemannen, slik at han skjermet både seg selv og kollegaen i bilen rett ved siden av.

Rundt 50 meter unna sto traktoren og den tredje arbeideren, som registrerte et smell mens han satt inne i traktoren. Han fikk da øye på mannen og geværet, og startet å filme med mobiltelefon for å sikre bevis, men avbrøt filmingen raskt da han registrerte at tiltalte kom gående mot traktoren med hagla rettet mot ham, ifølge vitnemålet.

De tre arbeiderne forklarte alle i retten at de hele tiden var redde og fryktet å bli skutt bakfra mens de kjørte vekk fra plassen.

Mannen i 70-årene erkjente seg skyldig i uforsiktig omgang med våpen som følge av skuddet han løsnet, og for grov trussel mot gravemaskinføreren. Han hevdet derimot at han aldri truet de to andre. Han fortalte at han så lysene fra traktoren et stykke unna, men at han ikke engang observerte varebilen.

Retten besluttet å beslaglegge hagla, som en mann på Sørlandet avfyrte mot en gravemaskin i fjor høst. Bildet er publisert med tillatelse fra politiet. (Politiet)

Retten festet imidlertid lit til de samsvarende vitnemålene fra de tre arbeiderne samt bevisene i saken. Aktors påstand om 13 måneders fengsel ble til 11 måneder, tre av dem betinget med en prøvetid på to år.

Den domfelte må også betale til sammen 150.000 kroner i oppreisning til de tre fornærmede. I tillegg blir geværet og fem patroner inndratt.

