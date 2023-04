Artist dømt for drapsforsøk

Artisten var tiltalt sammen med venn som var anklaget for å ha hjulpet han med å forlate åstedet. Kameraten ble frifunnet, mens artisten ble dømt til seks år og seks måneders fengsel av Oslo tingrett.

Han må også ut med erstatningen som er satt til 150 000 kroner.

Artisten har tidligere blitt dømt for andre forhold.

– Vil anke

Artistens forsvarer sier til Dagbladet at de kommer til å anke dommen.

– Min klient tar dommen med fatning, men han er helt tydelig på at dette ikke er et drapsforsøk. Dommen vil av den grunn ankes, opplyser mannens forsvarer, Usama Ahmad, til Dagbladet.

Overlevde

Mandag kveld 25 oktober 2021 skal den nå domfelte artisten ha løsnet to skudd mot en 17 år gammel gutt ved en undergang nedenfor Stovner senter i Oslo.

Gutten ble truffet av én kule i øvre del av høyre bakre hoftekam/setemuskel som gikk videre gjennom kroppen i bløtvev og muskulatur, traff hoftekammen med en påfølgende skjelettskade i høyre tarmbein og med utgangssår i bukens høyre side. 17-åringen overlevde.

Retten la vekt på at det er bevist ut over enhver rimelig tvil at artisten holdt det som mulig at fornærmede ville bli truffet og dø som følge av skuddet, på tidspunktet han avfyrte pistolen.

Blant materialet som ble lagt fram som bevis i saken, var angivelig voldsromantiserende raptekster mannen har fremført. Disse ble ikke lagt til grunn i dommen, skriver NTB.

