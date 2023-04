Mann sto i veien og siktet på biler med pistol

Det var sensommer i fjor, natt til søndag, da en familiemann i 20-årene hadde vært på fest i en småby på Østlandet.

Samme natt, etter festen, tok han oppstilling i veibanen med et skytevåpen i hendene, som han løftet og rettet mot fire forskjellige biler da de passerte ham.

Nå er mannen dømt i henhold til straffelovens paragraf 263, da han ved å sikte på de forbipasserende med skytevåpen har framsatt en trussel om straffbar handling som er egnet til å framkalle alvorlig frykt, mener tingretten.

Måtte svinge unna

Til sammen seks fornærmede har i det vesentlige forklart seg likt om hva de opplevde. I det de kom kjørende forbi, sto mannen enten i veibanen eller gikk ut i veibanen da de nærmet seg.

I alle tilfellene holdt mannen opp et skytevåpen, beskrevet av fornærmede som en svart pistol. Han siktet på dem med pistolen mens de kjørte forbi, forklarte ofrene i retten.

Da de passerte pistolmannen, har de alle anslått at han sto bare opptil fem meter fra dem på det nærmeste, da han sto midt i den opplyste veibanen. Noen måtte svinge unna for å unngå å kjøre på mannen.

En av sjåførene opplevde at mannen kom så tett på at han skrapet opp siden på bilen hans med våpenet.

Våpenet mannen siktet med var en gasspistol, men den er ifølge dommen egnet til å framkalle alvorlig frykt og kan også føre til alvorlige skader. Samtlige fornærmede har forklart at de ikke kunne se at det ikke var en ordinær pistol.

Skremt av hendelsen

De fornærmede ble i ulik grad skremt og preget av hendelsen. Flere av dem beskrev i retten at situasjonen var skremmende og uforutsigbar, og at de i ettertid er engstelige når de kjører bil om kvelden – særlig i området hvor de påtraff pistolmannen den kvelden i fjor.

Han ble pågrepet ikke langt unna en halvtimes tid etter hendelsen. Mannen ble funnet i bar overkropp og uten sko. Søk med politihund i området førte til funn av mannens klær og skotøy samt gasspistolen og et tomt magasin. DNA-funn på gjenstandene matchet den nå domfelte mannens profil.

I retten fortalte mannen selv at han ikke kunne huske hendelsen, da han hadde drukket en del alkohol på festen tidligere på kvelden. Han erkjente likevel straffskyld, ettersom han ikke betviler å ha gjort det han anklages for.

Mannen er tidligere straffedømt tre ganger de seneste år, men sakene var ikke av betydning for straffeutmåling i denne saken, hvor retten fant det skjerpende at han siktet mot biler med pistolen gjentatte ganger. Retten ga ham to dagers strafferabatt for å ha erkjent straffskyld.

Konklusjonen ble 28 dagers fengsel, inndragning av våpenutstyret og at mannen selv betaler 2.000 kroner i sakskostnader.

