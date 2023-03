Saddam Husseins tidligere maktsymbol har blitt en turistattraksjon

Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti var president i Irak fra 1979, etter et internt kupp i det panarabiske Baathpartiet, fram til han ble avsatt ved en USA-ledet invasjon i 2003. Han ble tatt til fange av amerikanske styrker 13. desember 2003, stilt for irakisk rett, dømt til døden og henrettet i 2006, ifølge SNL.

Bildene av en fanget Saddam Hussein gikk i sin tid verden rundt, og viste en slagen og ydmyket diktator.

FILE PHOTO: Saddam Hussein is filmed after his capture En fanget Saddam Hussein i 2003. (HANDOUT/Reuters)

Attraksjon

Nå ligger det rustne vraket av en yacht som tilhørte Saddam Hussein, kantret i en elv i det sørlige Irak og er en sterk påminnelse om hans jernstyre som tok slutt med den USA-ledede invasjonen for to tiår siden, skriver medier som CNN og Business Insider.

Den 121 meter lange al-Mansur-yachten, som var et symbol på Saddams rikdom og makt da den ble bygget på 1980-tallet, er i dag et reisemål for turister og fiskere som klatrer om bord i vraket for å ha piknik og drikke te.

– Da det var eid av den tidligere presidenten, kunne ingen komme i nærheten av det, sier fiskeren Hussein Sabahi til CNN. Han liker å avslutte en lang dag på elven med en kopp te om bord på vraket.

Var aldri om bord

Saddam ga ordre om at yachten, som han aldri gikk om bord i, skulle forlate fortøyningen i Umm Qasr til Basra for oppbevaring noen uker etter at invasjonen startet 20. mars 2003.

Men den ble angrepet av USA-ledede styrker og kantret senere i Shatt al-Arab mens den gikk i oppløsning.

Et bilde av yachten tatt i 2003, før den kantret. (PHILIPPE DESMAZES/AFP)

Etter Husseins fall, tok irakere seg inn i skipet og plyndret alt som var av verdier. Alt fra lysekroner og møbler til deler av metallkonstruksjonen ble fjernet.

Yachten var en av tre yachter eid av diktatoren, og hadde plass til 200 gjester. Den var utstyrt med blant annet helikopterlandingsplass.

En annen av yachtene hans er omgjort til hotell i BasraI.

2003 ble det anslått at Saddam Hussein og hans familie kunne ha samlet opp til 40 milliarder dollar i urettmessig tilegnede midler.

