Rundt 10.000 møtte opp for å markere kvinnedagen i Oslo

Det var et fullstappet Youngstorg i Oslo som onsdag markerte den internasjonale kvinnedagen onsdag. Politiets innsatsleder Erik Hestvik opplyser til NTB at de anslår at rundt 10.000 mennesker hadde møtt opp for å delta i markeringen.

Fra 18-tiden var det appeller og innslag før de frammøtte gikk i tog i sentrum, blant annet forbi Stortinget. De frammøtte løftet plakater om kvinners kamp for rettigheter, likestilling og frigjøring, men årets hovedparole var «Jin, Jiyan, Azadi – Kvinne, Liv, Frihet», en støtte til iranske kvinners kamp.

Også kvinnehelse var en viktig sak i årets markering.

Samtidig som hovedarrangementet på Youngstorget, arrangerte Inkluderende Feminisme alternativ markering på Eidsvoll plass. Der hadde rundt 500 mennesker møtt opp.

Kvinnedagen 8. mars Oslo 20230308. Markeringen av den internasjonale kvinnedagen 8. mars på Youngstorget i Oslo onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)

