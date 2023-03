Dette er AUF sine krav til eget parti

Ett av kravene er ufravikelig: Én prosent bistand må ligge fast på statsbudsjettet fra start av.

– Vi er nødt til å levere på det. Det handler om internasjonal solidaritet, sier AUF-leder Astrid Hoem til FriFagbevegelse.

Krav nummer to er målbare klimakutt som oppfyller forpliktelsene som LO, AUF og Arbeiderpartiet er enige om: 55 prosent kutt innen 2030.

Krav nummer tre er gratis barnehage for flere.

– Det er en god start med gratis barnehage i Troms og Finnmark. Men vi ønsker gratis barnehage for alle, sier Astrid Hoem.

– Dette må partiet levere på?

– Det forventer vi, sier Astrid Hoem.

Det kan komme flere krav. Men dette er de viktigste kravene som også er avhengig av de store pengene, ifølge Hoem.

– Må prioritere velferden

Lørdag markerte AUF sitt 120-årsjubileum. I 1903 var 15 menn samlet for å stifte en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon.

AUF vil ikke se seg tilbake, men er opptatt av framtida. «Er sosialdemokratiet fortsatt sexy?» var tema for jubileumskonferansen.

For tiden er ikke framtida lys. Dyrtid og høye strømpriser, toppet med et urfolksopprør på grunn av vindmøller på Fosen gir dystre meningsmålinger.

– Hva gjør dette med sosialdemokratiet? Er det sexy?

– Jeg mener at sosialdemokratiet fortsatt er sexy. Men vi er ikke der vi skal være. Arbeiderpartiet skal være et parti som styrer samfunnsfortellingen i Norge. Skal vi fortsatt gjøre det, må vi ligge høyere på målingene. Jeg mener Arbeiderpartiet skal være et 30-prosentparti, sier Astrid Hoem til FriFagbevegelse.

Det er ikke umulig, mener Hoem og viser til Sverige og Danmark. Også Finlands sosialdemokratiske parti har reist seg og gjort gode valg.

Senest i forrige uke hadde det svenske sosialdemokratiske partiet en meningsmåling som viste en oppslutning på hele 38 prosent. Både Finland og Danmark har, i likhet med Norge, sosialdemokratisk regjeringssjef.

– Hva er galt med Arbeiderpartiet i dag?

– Vi må vise folk at selv om det er krevende tider, satser vi på velferden. Det er det vi prioriterer. Og vi må vise at vi leverer på klimakutt. Og den internasjonale solidariteten må ligge fast, sier Astrid Hoem.

Frykter for demokratiet

Mye har skjedd siden 1903, da AUF ble stiftet. Men på mange måter er det også mye som ikke har endret seg.

Vi er rammet av en krig. Krigen rammer først og fremst mennesker, men som også er et angrep på demokratiet, folkeretten og menneskerettigheter, mener Hoem.

– Demokratiet i hele verden er på tilbakegang. Våre demokratiske rettigheter er ikke noe vi kun skal snakke om i festtaler. Det er en stor og viktig kamp. Vår solidaritet kjenner ingen landegrenser. Vi skal ha beina godt plantet i Norge, men med ansiktet vendt utover. Det trengs mer enn på lenge, sa Astrid Hoem i sin åpningstale på konferansen.

Hun uttrykte stolthet over at Norge har bevilget 75 milliarder kroner til Ukraina, i tillegg til fem milliarder til bistand.

Det sikret også at målet om én prosent til bistand er nådd.

– Men det holder ikke. Det må ligge der før budsjettet skal forhandles om på Stortinget, mener AUF-lederen og er med det tilbake til kravene til regjeringen som sitter på Klækken hotell for å snekre neste års budsjett.

– Verdens fattige vil kjenne resultatet av krigen på kroppen. Vi har en sultkatastrofe vi ikke har sett maken til. Krigen rammer først og fremst Ukraina, men også hele verden. De som har minst får det tøffest, mener Hoem.

Landsmøte i mai

I mai skal Arbeiderpartiet ha sitt landsmøte. Da er det en annen sak som kan bli en kampsak for AUF: Skatt på arv.

Arveavgiften ble fjernet av Solberg-regjeringen i 2014, og regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sagt nei til å gjeninnføre den.

Hoem sier imidlertid at AUF ennå ikke har bestemt seg for hva som blir de viktigste AUF-sakene på landsmøtet. Men utelukker ikke at det blir arveavgiften.

