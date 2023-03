Omdømmeekspert: – Sophie Elise har «outsmarta» NRK

Sophie Elise avslutter sitt samarbeid med NRK, det kom fram av en pressemelding fra NRK torsdag kveld. Dag Inge Fjeld, omdømmeekspert og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, er ikke i tvil:

– Det er helt klart Sophie Elise som har kommet sterkest ut av denne konflikten. Og NRK står igjen som den parten som fullstendig undervurderte henne, sier han til Dagsavisen.

Sophie Elise: Vil ikke redde NRKs omdømme

– NRK har ønsket at dagens avtale skal endres på en måte som legger sterke begrensninger på vår øvrige kommersielle virksomhet. Jeg har ikke ønske om eller anledning til å legge ned resten av min virksomhet for å redde omdømmet til NRK, og vi ser oss derfor nødt til å avslutte samarbeidet, skrev Sophie Elise i pressemeldingen som kom ut da det ble klart at samarbeidet med NRK var avsluttet.

Omdømmeeksperten er klar i sin tale:

– Min vurdering er at Sophie Elise har outsmarta NRK fullstendig her, sier Fjeld.

Omdømmeekspert og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, Dag Inge Fjeld. (Kolonihagen / C.F. Wesenberg)

Han roser influenseren for sin taktiske kløkt.

– Nok en gang har hun vist at hun er en trafikkskaper av de sjeldne. Hun skaper trafikk til seg, det hun holder på med, en podkast-suksess. Men rent innholdsmessig så er det veldig rart at dette er noe NRK gikk inn på – hun var allerede et alt for kjent podkastprodukt til at NRK kunne være med å utforme og skaper en suksess ut av.

Mener NRK har undervurdert Sophie Elise

– Jeg stiller meg undrende til de vurderingene NRK gjorde da de valgte dette samarbeidet. Det virket jo som om de var helt uforberedt på at Sophie Elise er et mediehus i seg selv, en veldig sterk forretningssmart kvinne, en taktiker som alltid klarer å snu seg rundt og finne en vei ut av ting hun har ramlet opp i.

– Har NRK undervurdert Sophie Elise i denne saken?

– Helt åpenbart, sier omdømmeeksperten.

