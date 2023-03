NRK om Sophie Elise-exiten: De kommersielle bindingene ble for omfattende

[ Bakgrunn: Sophie Elise avslutter samarbeidet med NRK ]

NRK opplyser i en pressemelding at de kommersielle bindingene til de to profilene er for omfattende til at det kan kombineres med løpende podkastproduksjon for kanalen.

NRK trekker fram at avtalen som ble inngått i høst om podkasten «Sophie og Fetisha», skiller seg fra andre avtaler NRK har med oppdragstakere utenfor kanalen gjennom at de har kunnet drive sin kommersielle virksomhet parallelt.

– Vi ville prøve noe helt nytt og skape noe sammen med en av Norges største influensere. I kjølvannet av debattene den siste tiden har NRK valgt å gå gjennom alle sider ved samarbeidet, inkludert avtalen. Vi har nå konkludert med at samarbeid med aktører med så omfattende kommersielle bindinger og aktivitet er uforenelig med å drive løpende, helårs podkastproduksjon for NRK. Det er en feil vi nå retter opp, sier Fürst Haugen.

– Med Sophie og Fetishas podkast ønsket vi å lage et pusterom der det var innafor å være underholdende og ufiltrert, og samtidig løfte sentrale utfordringer som mange unge møter. Jeg vil takke Sophie Elise og Fetisha for samarbeidet og ønske dem lykke til fremover, sier Charlo Halvorsen, fungerende direktør for Marienlystdivisjonen i NRK.

[ – NRK har helt åpenbart undervurdert Sophie Elise ]

[ Hun var uføretrygdet og uten jobb i årevis. Så kom telefonen som endret alt ]