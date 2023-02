Ønsker samtykkelov: – Man kan ikke voldta straff-fritt i Norge

En ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS), viser at 23 prosent av norske kvinner, og 4 prosent av norske menn, har opplevd voldtekt i løpet av livet.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier det er trist at vold og overgrep er så vanlig i Norge.

– Nå skal vi se på den forebyggende siden, men også hvordan man blir ivaretatt av helsevesenet, og gjennom en eventuell straffesak. Hver eneste voldtekt, hvert eneste slag er et offer for mye. Her må vi trappe opp innsatsen, sier hun.

[ Dagsavisen mener: Grensene mellom sex og vold er blitt utydelige der de burde være absolutte ]

– På ingen måte overraskende

I Dagsnytt 18 tirsdag, sier Kirsti Bergstø, nestleder i SV, at tallene er nedslående, men på ingen måte overraskende.

– Vi vet at veldig mange unge i dag er veldig få tastetrykk unna ganske grove, seksualiserte fremstillinger av kvinner. Hvis man ikke har rom der forståelsen av seksualitet blir korrigert, trygge rom det også grensesetting blir plassert, er det lett at det går galt, sa hun.

Derfor ønsker SV både holdningsendringer, men også samtykkelov, sier Bergstø.

– Ikke «nei er nei», men «ja er ja». Det er ikke alltid man er i stand til å sette grenser som innebærer å fysisk komme seg ut eller rope. Vi vet at lovverk påvirker holdninger. Her bør vi slå fast at vi kan ikke voldta straffefritt i Norge. Det bør være et felles mål.

[ Sjokkrapport om voldtekt: Nesten en av fire kvinner har blitt voldtatt ]