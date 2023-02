Fosen-aksjonistene varsler ny opptrapping av demonstrasjonene

– Takk for en vellykket aksjonsdag. Vi har stengt staten Norge, sier aksjonist og artist Ella Marie Hætta Isaksen tirsdag ettermiddag.

Flere departementer fikk besøk av demonstranter både mandag og tirsdag. Noen ble fjernet av politiet da de sperret inngangene, men mange ble sittende.

– Vi slipper dem ikke på jobb igjen før de begynner å respektere oss. I morgen eskalerer det enda noen hakk, sa Hætta Isaksen.

Hun ville derimot ikke si noe om hva aksjonistene planla foran morgendagen.

Hun takket også for penger og kunne meddele at nå er over 1 million kroner kommet inn fra ulike støttespillere.

Nærmer seg en uke

Aksjonistene har vært i Regjeringskvartalet siden torsdag morgen i forrige uke. Da tok 13 aksjonister seg inn i resepsjonsområdet til Olje- og energidepartementet (OED), men natt til mandag ble de båret ut og kjørt til sentralarresten på Grønland i Oslo.

Etter at de ble løslatt har demonstrasjonen stadig vokst, og flere av inngangene til de ulike departementene har blitt sperret. Tirsdag ble ni demonstranter båret vekk av politiet fra en av inngangene utenfor Finansdepartementet.

Besøkte aksjonistene

Tirsdag møtte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) også aksjonistene utenfor departementet.

– Jeg vil gjerne ha dialog med dere, derfor har jeg invitert til et møte i dag. Jeg kan ikke overse at jeg har et ansvar for å behandle saken på den måten Høyesterett la opp til. Høyesterett sa at det må fattes et nytt vedtak i saken. Hva som blir utfallet av et nytt vedtak, kan ikke jeg si før vi har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for det, sa Aasland til aksjonistene.

Aaslands budskap ble ikke godt tatt imot.

– Nå har jeg behov for å skjerme mine medaksjonister som sitter her på femte døgnet. Vi er utslitte, og jeg tåler ikke at du sitter her og prater den samme tompraten over oss som dere har holdt på med i 505 dager. Det tar slutt nå, svarte Hætta Isaksen til Aasland.

