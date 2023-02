Uværet herjer i nord: – Vi er forberedt på at det kan skje ulykker

Uværet i nord er i full gang. Det blåser friskt, og vinden skal øke utover dagen. Det kraftige uværet har ført til mye regn og vind med styrke i opptil 30–40 meter i sekundet i kastene i Lofoten, Vesterålen og Ytre Troms.

Ved Svolvær lufthavn ble det målt sterk storm og vindkast på 41,2 meter i sekundet, opplyser Meteorologisk institutt.

Været førte til en travel morgen for politiet, med mange oppdrag knyttet til vær og vind – både takplater som har løsnet og lyktestolper som vinden har blåst over veien.

– Det har ikke vært fare for liv og helse så langt, men vi er forberedt på at det kan skje ulykker knyttet til vær og vind i løpet av det neste døgnet, sier oppdragsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NTB.

25 meter høye bølger

– Det er hektisk. Folk som ikke har noe de må gjøre, burde holde seg hjemme. Vi har stengte veier overalt, og vinden skal bare bli verre. Dagen vil bare bli travlere, sier trafikkoperatør Bente Nyland i Vegtrafikksentralen i Nord-Norge til VG.

Både politiet og Vegtrafikksentralen råder folk til å følge med på trafikkmeldinger som legges ut på 175.no. Blant annet er E6 Saltfjellet stengt på grunn av uværet.

Til sjøs er alle fergesamband til og fra Lofoten stengt. Ifølge bølgevarselet til Barents Watch kan det komme bølger opp mot 25 meter på det høyeste i Vestfjorden utenfor Lofoten.

Det dårlige været fører også til at bussene er innstilt – og all offshoretrafikk til og fra lufthavner nord for Bergen er kansellert, skriver NRK. Dette gjelder turer til og fra lufthavnene Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

I tillegg er to flyavganger til Bodø fra Harstad/Narvik og Andenes innstilt.

Flygende giljotiner

Ersfjord i Nordland var et annet sted det blåste friskt onsdag. Vindkastene var godt over 30 meter per sekund i morgentimene, skriver Nordlys.

Brannvesenet rykket blant annet ut til et naust etter melding om at flere takplater hadde løsnet og lå i veibanen. Da de kom til stedet, fant de takplatene rundt 40 meter fra naustet.

– Skadepotensialet er stort. Platene blir som flygende giljotiner, sier innsatsleder Jack-Erik Hansen til avisen.

Onsdag kveld melder Troms politidistrikt om at et skur i samme område også har blåst på havet.

I Bentsjorda i Tromsø kommune ble det onsdag kveld meldt om et fjøs der halve taket ble tatt av vinden og blåst ned mot nærmeste vei.

I Troms har også Sandnessundbrua vært stengt på grunn av vinden. 17.15 var den åpnet igjen, men det varsles at den kan bli stengt på kort varsel, skriver iTromsø.

Ifølge NRK ble deler av Sortland sentrum stengt onsdag.

– Takplater, takstein og andre remedier flyr rundt i gatene her. Det verste er når ting løsner og ramler ned. Da er det fare for liv og helse. Derfor har vi valgt å stenge gater, sier politiets innsatsleder Hallvard Fjukmoen.

Skoler holdes stengt

Mye holdes uværsstengt i Lofoten, blant annet Flakstad barne- og ungdomsskole, skriver NRK.

– Bussene går ikke, bruer er stengt og det er for sikkerheten til elevene rett og slett, sier rektor ved skolen, Britt Rasmussen.

Også i Vestvågøy stenges alle skoler, barnehager og skolefritidsordningen.

I Lofoten innstiller Posten ombæringen på grunn av uværet som herjer landsdelen onsdag, melder Lofotposten.

– Under så ekstreme forhold må sikkerheten komme først, sier distribusjonsleder Stig-Arne Rasmussen i Posten i Lofoten til VG.

– Fin dag å sitte inne

Meteorologene har sendt ut oransje farevarsel for regn for Lofoten, deler av Vesterålen og Sør-Troms.

Fra onsdag ettermiddag ventes det opp mot 60 millimeter regn på 12 timer, og opp mot 80 millimeter på et døgn.

– Det er nok en fin dag å sitte inne på. Har man en utsatt vei til jobb, kan det være lurt med hjemmekontor, sa vakthavende meteorolog Jon Austerheim til NTB tirsdag om dagens vær.

Meteorologene har også sendt ut farevarsel om sørpeskred på oransje nivå for Lofoten, Vesterålen og deler av Ofoten.

– Flere skredhendelser er ventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt, står det i varselet.

Ifølge Meteorologene på Twitter er det kraftige lavtrykk nord i Atlanteren som skaper det utfordrende været i Nord-Norge.

