Datteren er utpekt som etterfølger, mener ekspert

Bildene av datteren mellom sin mor og far under en bankett tirsdag er publisert av det statlige nyhetsbyrået. Datteren var til stede på en bankett kvelden før Nord-Koreas markering onsdag av at det var 75 år siden den koreanske folkehæren ble dannet – det kunne bli den største gjennom tidene, var det spekulert på på forhånd.

– Ikke tvil

Datteren heter etter sigende Ju-ae, men det er mye mystikk rundt Kim Jong-uns barn, og alderen er ikke kjent. Det er antatt at hun er mellom 9 og 12 år, ifølge ulike rapporter. Enkelte eksperter mener bildene fra tirsdag er det klareste eksempelet så langt på at hun er utpekt som etterfølger, skriver The Washington Post.

– Det er ikke lenger noen tvil om at Kim Ju-ae er blitt utpekt som etterfølgeren av Kim Jong-un, sier senioranalytiker Cheong Seong-chang ved Sejong-instituttet i Sør-Korea, ifølge CNN.

– Det er viktig å følge med på hvordan dette vil påvirke Nord-Koreas politikk innenriks og utenriks på middels og lang sikt, og hvordan nordkoreanerne vil akseptere en fjerde generasjon, sier Cheong Seong-chang.

Kim Jong-un og kona Ri Sol-Ju med datteren i midten under middagen tirsdag. (STR/AFP)

Andre trekker først og fremst frem et annet poeng:

– Ved å involvere kona og datteren på en så prangende måte, ønsker Kim å vise observatører både hjemme og i utlandet at familiedynastiet og militæret er uløselig knyttet sammen, sier professor Leif-Eric Easley ved Ewha-universitetet i Sør-Korea.

Fortsatt ung

Datteren ble først vist i en offentlig sammenheng i november 2022, da Nord-Korea gjennomførte en test av det som skal ha vært en såkalt ballistisk langdistanserakett (ICBM). Det skjedde etter flere missiltester i ukene før det. Bildene vekket stor oppmerksomhet og spekulasjoner, slik Dagsavisen omtalte da. Ju-ae skal være et av parets tre barn.

Det kan være lenge til noen skal overta etter Kim. Han er bare i slutten av 30-årene, men har hatt helseutfordringer tidligere.

Onsdag ble det i Pyongyang i Nord-Korea markert at det er 75 år siden den koreanske folkehæren ble dannet. (KIM WON JIN/AFP)

Enkelte analytikere er usikre på om den politiske eliten i regimet vil akseptere en kvinnelig leder, selv om datteren til Kim Jong-un er tippoldebarn av Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung. Enkelte har påpekt at dersom det skulle skje at en kvinne tar over, er det mest sannsynlig at det blir Kims søster, Kim Yo-jong, ofte omtalt som Nord-Koreas nest mektigste.

Kim Jong-un tok over styringen av Nord-Korea da faren hans, Kim Jong-il, døde i 2011. Han hadde styrt siden 1994. Før det ble Nord-Korea styrt av Kim Il-sung, som ledet landet fra grunnleggingen i 1948.

