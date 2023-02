Regjeringen vil gi 75 milliarder kroner til Ukraina

– Vi foreslår at Norge skal gi et forpliktende langvarig bidrag til Ukraina over flere år, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han presenterte pakken mandag.

Han opplyste at forslaget innebærer at de 15 milliardene som gis i 2023, vil fordeles 50 prosent til militær hjelp og 50 prosent til sivil, humanitær hjelp.

Men denne brøken kan bli endret de neste årene.

– Fleksibilitet er viktig, slik at vi svarer på ukrainske behov, sier Støre.

Støtten skal samordnes med andre land og gis via etablerte kanaler.

– Vi tror langsiktigheten dette gir, er viktig. Vi viser ukrainerne at vi vil støtte dem lenge. En støtte over år gjør det også mulig å planlegge bedre slik at støtten brukes der behovene er størst, sier Støre.

Pakken ble mandag lagt fram for de parlamentariske lederne på Stortinget. Til stede var både statsministeren og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Det var et godt møte. Vi søker nå bred politisk enighet om det flerårige Ukraina-programmet, sier Støre.

[ Største helsestreik i Storbritannia noensinne ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Omstridt kongress-representant etterforskes for seksuell trakassering ]