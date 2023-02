Største helsestreik i Storbritannia noensinne: – Regjeringen har snudd ryggen til sykepleierne

Streiken innebærer enda større påkjenninger for et allerede anstrengt helsevesen, og NHS har advart mot ekstremt lang ventetid. Helsearbeiderne står fast på kravet om høyere lønn etter å ha streiket i både desember og januar.

Den konservative regjeringen har så langt ikke vist tegn til å gi etter.

Det er første gang sykepleiere og ambulansepersonell streiker på samme dag i forbindelse med protestbølgen de siste to månedene. Mandagens streik rammer for det meste England og blir den største i den 75-årige historien til National Health Service (NHS). Sykepleierne skal også streike tirsdag, mens ambulansepersonell har varslet en ny streikedag fredag.

Sykepleiere fra St. Thomas' Hospital i London. Mandagens streik er den største i helsevesenets historie. (Frank Augstein/AP)

Pat Cullen (i midten) leder for fagforeningen Royal College of Nursing, på streikemarkering ved University College Hospital i London tidligere i år (DANIEL LEAL)

88.000 avtaler avlyst

– Sykepleiere i England har gang på gang opplevd at regjeringen har snudd ryggen til dem, sa Pat Cullen, leder for fagforeningen Royal College of Nurses, til The Times Radio mandag.

– Jeg skrev til statsministeren på lørdag, og jeg har ennå ikke fått noe svar, selv om det nå kommer to dager med streik. Sånn kan man ikke behandle Englands sykepleiere, sa Cullen.

Leder for NHS Providers, sammenslutningen av sykehus i britiske National Health Service, ba mandag regjeringen sette seg til forhandlingsbordet.

– Vi ønsker alle at regjeringen innleder forhandlinger med fagforeningene. Vi kan ikke fortsette på denne måten med streiker som gjør at vi ikke lenger får konsentrert oss om de viktige oppgavene, sier NHS Providers-direktør Julian Hartley til BBC.

Den britiske regjeringen, ved statssekretær for helse Maria Caulfield, hevdet mandag morgen at flertallet av pasienter ikke ville bli rammet av streikene. Mens leder for NHS Providers Julian Hartley anslo at 88.000 pasientavtaler allerede var blitt avlyst som følge av streikene.

Også misnøye blant lærere

Så sent som onsdag i forrige uke var det storstreik blant lærere og statsansatte. Også de krever høyere lønn i møte med den kraftigste prisstigningen på flere tiår.

Streikebølgen har lagt press på statsminister Rishi Sunak for å løse konfliktene og begrense følgene for offentlige tjenester som jernbaner og skoler.

Men den konservative regjeringen har så langt ikke vist tegn til å gi etter og argumenterer med at høyere lønn bare vil virke prisdrivende og ikke føre til bedre kjøpekraft.

Forrige uke sa Sunak i et TV-intervju at han gjerne skulle ha gitt sykepleierne et skikkelig lønnsløft, men at regjeringen står overfor tøffe prioriteringer.

Britiske helsetopper mener at krisen i helsevesenet har bygd seg opp over lang tid, og at den ikke bare skyldes koronapandemien og den nåværende smittesituasjonen, slik regjeringen har argumentert med.

