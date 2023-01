Norge tilbyr å lede arbeidet med atomsikkerhet i Ukrainas fredsplan

– Zelenskyjs fredsplan er omfattende og ambisiøs, og Norge er innstilt på å bidra. Det gjenstår å se hvordan Ukraina vil følge opp planen i praksis, og vi vil også måtte diskutere med dem hvordan vi best kan bidra, skriver Anniken Huitfeldt (Ap) i en epost til avisen.

Zelenskyjs fredsplan ble lagt fram på et møte for G20-gruppen i november. Planen kalles «Peace Formula» og er tenkt å føre fram til et fritt og uavhengig Ukraina. Den forutsetter at Russland trekker ut alle sine styrker fra landet.

– Norge har uttrykt et ønske om å bidra innenfor atomsikkerhet og strålevern. Det har vi informert den ukrainske ambassaden om, skriver Huitfeldt.

Zelenskyjs fredsplan inneholder ti deler. Blant annet inneholder den punkter om atomsikkerhet, energisikkerhet, løslatelse av krigsfanger, straff for krigsforbrytelser, nye sikkerhetsgarantier, matsikkerhet, frigjøring av hele Ukrainas territorium og signering av en fredsavtale.

Norge har altså tilbudt seg å lede arbeidet med atomsikkerhet.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier til VG at han diskuterte fredsplanen med Zelenskyj da de snakket sammen på telefon onsdag denne uken.

