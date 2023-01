Søreide: Høyre stiller seg bak regjeringens stridsvogn-donasjon

– Det er viktig at Norge støtter initiativ om tyngre våpen til Ukraina. Det har Høyres fulle støtte, sier Høyres Ine Eriksen Søreide, som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Onsdag ble det klart at også Norge skal donere stridsvogner til Ukraina, i likhet med en lang rekke andre land. Det er ennå ikke kjent hvor mange stridsvogner Norge donerer, men det er snakk om vogner av typen Leopard 2A4, ifølge regjeringen.

Stridsvognene vil utgjøre en viktig forskjell for Ukrainas forsvar, understreker Søreide.

– Høyre har oppfordret regjeringen til å be Forsvaret om vurderinger av hvilke våpen vi har anledning til å sende, og at vi sender de kraftigste og mest effektive våpnene vi kan. Sammen med lignede donasjoner fra andre land bidrar vi med betydelig motstand mot Russlands aggresjon og folkerettsstridige okkupasjon.

Også Venstre-leder Guri Melby er glad for regjeringens beslutning.

– Det er på sin plass med velfortjent skryt til regjeringen i dag, så ser jeg fram til vi får vite hvor stort Norges bidrag er, sier Melby i en kommentar til NTB.

Melby håper stridsvognene raskt kan benyttes i en ukrainsk motoffensiv på bakken før Russland får sendt nye styrker til fronten.

– Leopard-stridsvognene har stått høyt på Ukrainas ønskeliste lenge. At USA skal sende sine Abrams-stridsvogner i tillegg viser at samholdet i Nato og blant de allierte er sterkere enn aldri før, og at vi alltid kommer til å stå opp for fred, frihet og sikkerhet i Europa.

