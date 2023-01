Halvparten i Virke frykter de må nedbemanne: – Da er det kritisk

Virkes siste medlemsundersøkelse viser at bedriftene er bekymret for framtiden, særlig for strømprisen. Virke trekker fram det som en av de største risikofaktorene.

26 prosent opplyser at de allerede har redusert bemanningen i møte med strømprisene. 29 prosent sier de vurderer å gjøre det. Virke har over 25.000 medlemsbedrifter i hele Norge. Det er mer enn 300.000 ansatte i bedriftene.

– Hvis de 29 prosentene faktisk nedbemanner, da er det kritisk. Det handler om usikkerhet. De etterspør forutsigbarhet, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke, til NTB.

Han sier det haster. Virke ber igjen regjeringen og næringsminister Jan Christian Vestre ha en plan B om ikke fastprisavtalene blir gode nok. Regjeringens plan er at bedriftene skal inngå langsiktige fastprisavtaler for forutsigbarhet.

