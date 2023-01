Vedum-regnestykke: Liten økning i inflasjonen med mer midler til fattige

Finansministeren kommer med regnestykket, som anslår økning over to til tre år, i et svar til SV i Stortinget, skriver NRK.

Bakgrunnen er debatten som har gått om hvorvidt man kan øke den offentlige støtten til folk med lave inntekter uten samtidig å sette fart på inflasjonen.

Usikkerhet og uro

Samtidig peker Vedum i sitt svar på de mer indirekte effektene. Blant annet viser han til finanskrisen Storbritannia gjennomgikk i høst, fordi markedene fryktet store renteøkninger etter forslag om enorme skattekutt. I tillegg vil han ikke kalle regnestykket en fasit.

– Med en slik usikkerhet og risiko er det ikke tiden for å ta sjansen på at det like fullt vil kunne gå bra. Dersom det går galt, vil konsekvensene kunne bli svært store, skriver statsråden.

[ Rødt-Mímir vil fremskynde trygdeoppgjøret: – Kan ikke vente til juni ]

[ De importerer alene opp mot 400.000 tonn kull årlig. Nå vil Elkem kutte ]

(©NTB)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen