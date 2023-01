Politiet i Øst skriver på Twitter at de er på stedet for å gjøre undersøkelser. Personen ble funnet på en adresse på Ørmen. Operasjonsleder Terje Marstad sier til VG at det ikke er mistanke om drap.

#Fredrikstad #Ørmen vi er på en adresse ifm funn av en død person. Vi gjør undersøkelser på stedet for å avklare grunnen til dødsfallet. Vi følger opp videre her. — Politiet i Øst (@politietost) January 10, 2023

