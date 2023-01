Over 20.000 timer med forsinkelser på jernbanen i 2022

Det skriver TV 2.

Flest forsinkelsestimer var det på Østfoldbanen med 1.843. Rett bak ligger Sørlandsbanen og Bergensbanen.

Målet om 90 prosent punktlighet ble heller ikke nådd, og Bane Nor endte på 87,8 prosent. 20.683 tog ble innstilt, bare slått av 2020, da det var over 24.000 innstillinger.

– Først vil jeg si at vi beklager at vi ikke har nådd målene som vi hadde for 2022. Vi ønsker å ha en punktlighet som gir et robust tilbud til pendlerne, og da er det klart at vi også er skuffet og lei oss når vi ikke når målene, sier konserndirektør Sverre Kjenne i Bane Nor.

Selskapet peker på fem årsaker: flere tog på sporene enn før, flere hendelser med infrastrukturen, flere tog med feil som stopper dem, mye aktivitet i sporet, og gammel infrastruktur.

[ Reagerer på håndtering av Follobanen: – Denne situasjonen er uholdbar ]