Reagerer på håndtering av Follobanen: – Denne situasjonen er uholdbar

Follobanen har kostet staten 36,8 milliarder kroner. Under åpningen av prestisjeprosjektet 11. desember, var både kongen og statsministeren til stedet. Åpningen ble preget av signalfeil og forsinkelser, og bare åtte dager senere måtte den stenge på grunn av varmgang i et elektrisk anlegg.

Tirsdag ba samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om en ekstern gransking av Follobanen etter et hastemøte med jernbanetoppene.

– Ansvarsfraskrivelse

MDG-leder Arild Hermstad er ikke fornøyd med håndteringen.

– Å be om en ekstern granskning virker som en avansert form for ansvarsfraskrivelse fra statsråden. Som eier av Bane Nor må han ta stilling til om han har tillit til selskapets ledelse eller ikke. Vi trenger en statsråd som forsikrer seg om at prosjektene i selskapene han er eier for sørger for god prosjektstyring. Denne situasjonen er uholdbar, skriver Hermstad i en e-post til Dagsavisen.

Hermstad ber samferdselsministeren komme til Stortinget for å redegjøre for hva regjeringen gjør i saken.

– Vi trenger også å vite hva han har tenkt å gjøre for de reisende mens vi venter på at tunnelen skal åpne igjen. Togpendlerne fra øst fortjener en samferdselsminister som tenker på hva de trenger, etter årevis med forsinkelser og løfter om at alt skal løse seg når Follotunnelen kommer på plass, skriver Hermstad.

Statsråden får også kritikk fra Frp. Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) skrev i et debattinnlegg på TV2.no tirsdag at Jon-Ivar Nygård bør vurdere sin stilling.

– Samferdselsministeren bør umiddelbart ta inn over seg alvoret i denne situasjonen eller vurdere om noen andre er bedre egnet for oppgaven, skriver han.

I løpet av januar

Etter hastemøte sa statsråden at Bane Nor har gitt en plan for gjenåpning i løpet av januar.

Bane Nors konserndirektør Gorm Frimannslund sier til TV 2 at de jobber for å få banen åpnet igjen innen 1. februar.

Nygård uttalte etter pressemøtet at de ber om en gransking fordi han har fått ny informasjon om årsaken til at banen ble stengt.

– Det har kommet fram informasjon som bekymrer meg. Det er behov for at vi får en ekstern gransking av dette, sa Nygård etter hastemøtet.

– Det handler om at det har vært knyttet en viss usikkerhet når det gjelder den løsningen som er valgt knyttet til returstrøm og jording, sier Nygård.

Ifølge Nygård har enkelte konsulentmiljøer stilt spørsmål ved om løsningen har vært god nok.

– Derfor mener jeg det er riktig å få en ekstern gransking av dette, for å få klarlagt årsaksforholdene og kunne lære av dette, sier samferdselsministeren.

