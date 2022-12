Dette spår SSB som årets julegaver

– Det virker som at de mest populære gavene har en audiofunksjon. Det butikkene altså fyller varelagrene sine mest med er hodetelefoner, høyttalere og smarttelefoner. Julelåter hører selvfølgelig jula til, sier Styrk Mysen ved seksjon for utenrikshandel i Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB har tirsdag morgen laget en oversikt over hvilke varer det ble importert mye av i september, oktober og november. På toppen av lista finner man hodetelefoner, mobiltelefoner og høyttalere.

I samme statistikk kommer det også fram at 2022 har vært et utfordrende år for internasjonale økonomien, og mange husholdninger har nok kjent på at prisene på mange varegrupper har steget en del fra i fjor.

Blant annet har 131.000 juletrær blitt importert i november, 38,7 prosent dyrere å importere siden i fjor.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen