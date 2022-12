Viggo Kristiansen: – I dag starter resten av mitt liv

– Den 19. mai i 2000 ble to uskyldige barn frarøvet livet. De etterlatte har siden levd med sorg og smerte som har vært mye verre enn mine 21 år i fengsel.

Slik startet advokat Bjørn Gulstad, da han leste opp Viggo Kristiansens egne uttalelser etter frikjennelsen. Han la også til at Viggo Kristiansen ble frikjent fordi han hadde flaks, og at vi skal være glade for at vi ikke har dødsstraff i Norge.

– Jeg vil gå så langt som å si at Viggo Kristiansen er en fri mann i dag fordi han, i større eller mindre grad, har hatt flaks i prosessen, sier Gulstad og viser til at saken avdekker behov for endringer, uttalte Gulstad på pressekonferansen og la til at dugnadsarbeid av enkeltpersoner ikke skal være nødvendig i en rettstat.

[ Mange er redde for restskatt ]

Frykter flere justismord

Advokat Arvid Sjødin uttalte tidligere i høst til Dagsavisen at han er desillusjonert over rettsstaten.

– Hva tenker du om dette advokat Bjørn Gulstad sier, og frykter du at det er mange flere som sitter i norske fengsler og er urettmessig dømt?

– Ja, jeg frykter virkelig at det sitter mange i norske fengsler som er uriktig dømt. Det var en artikkel i Lov og rett nylig av en på Universitetet i Oslo som gikk igjennom gjenopptakelseskommisjonen og måten de jobbet på, og fant en rekke feil. Han avsluttet med følgende: Hvordan kan vi ta oss av de uriktig dømte, når vi ikke har noen kontroll over kommisjonen? Uansett hva som kommer derfra kan man ikke saksøke kommisjonen, ikke gjøre noe med det. Vi får ikke noe kontroll. Det har gjort at vi omtaler gjenopptakingskommisjonen for gjenntagingskommisjonen, sier Arvid Sjødin til Dagsavisen.

Ja, jeg frykter virkelig at det sitter mange i norske fengsler som er uriktig dømt. — Arvid Sjødin. advokat

– Så du tror at det finnes mange andre profilerte saker der det er blitt begått delvis grove feil i rettsprosessen?

– Ja, det stemmer, det. Det er nok noe en må leve med. Men det som er viktig er at vi kan få kontroll på det, sjekker sakene grundig. Hvis vi ikke har det, blir dommene stående uriktig hele livet. Vi hørte Gulstad fortelle hvilke enorme konsekvenser det har for de det gjelder, sier Sjødin.

Det ble ekstra tydeliggjort gjennom Viggo Kristiansens uttalelser etter frifinnelsen i dag:

– Til tross for den smerte og avmakt jeg har følt, klarer jeg likevel å se hvor opprivende det har vært for de etterlatte. Jeg har forståelse for smerten de har hatt, som ble forverret ved frifinnelsen. Samtidig kunne jeg ikke leve med en feilaktig dom. Jeg har lidd hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år i 21 år.

Kristiansen takket også flere støttespillere, men også kriminalomsorgen for den oppfølgingen han har fått i fengselet. I uttalelsen kom det også fram at 43-åringen har gjort alt han kan for å få saken sin gjenopptatt.

– Nå ber jeg om fred og ro til å starte et liv. I dag starter resten av livet.

[ Kommune fikk millionbeløp ekstra på konto - deler ut til de som har minst ]

Lang tid

– Når får vi vite den konkrete summen på erstatningen har skal få?

– Jeg tipper det vil gå en 4–4 måneder før vi er nær et grunnlag. Vi må sette oss ned og tenke nøye gjennom hvilke tap som her ligger til grunn, og de er enorme. Så her blir det kreativiteten hos advokatene som avgjør, sier Sjødin som har antydet et titalls millioner for tapt arbeidsfortjeneste og tapt formue i tillegg til tort og svie.

– Hvordan prissetter man et halvveis tapt liv?

– Det er nesten håpløs å prissette, men det finnes en viss rettspraksis på dette. Det vil ta tid, sier Sjødin.

Håndverker

Hvilke konkrete planer har Viggo Kristiansen i dag?

– Viggo har veldig god utdanning, håndverksutdanning, alt fra mekaniker til andre ting. Han vil ikke ha noen problemer med å få jobb. Jeg tenker også at han vil kunne være verdens beste vaktmester, uansett hvor det måte være, sier Sjødin og legger til at Kristiansens sosiale evner gjorde han godt likt innenfor murene.

– Han er en person som vil jobbe og stå på, det er det ikke tvil om. Han er sosialt anlagt. Han er den eneste som har sonet for barnemord – riktignok feilaktig – som har blitt akseptert på Ila, for å si det sånn. Det sier litt om måten han sosialiserer på med andre. Han vil alltid klare seg.

Viggo har veldig god utdanning, håndverksutdanning, alt fra mekaniker til andre ting. — Arvid Sjødin

– Har han hatt det vanskelig med de andre fangene?

– Nei, han har vært en person som har tatt seg av andre som har hatt problemer. Jeg husker godt den dagen han kjørte ut gjennom Ila-porten med faren – da gikk det drøyt en dag før det kom telefoner fra hele landet, fra innsatte som hadde sittet sammen med ham. Alle hadde bare flotte ord å si om Viggo, så han var meget godt likt, sier Arvid Sjødin.

[ – Det er mange som er ekstremt redde for restskatt ]