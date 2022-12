Kommune fikk millionbeløp ekstra på konto - deler ut til de som har minst

– Vi fikk mer penger fra havbruksfondet enn vi hadde forventet, og da tenkte jeg at vi kunne gjøre noe for de som trenger det, de som har minst i jula.

Det sier Hanne Davidsen (Ap), ordfører i Nesna kommune på Helgelandskysten.

Etter flere år der kommunen har opplevd fraflytting, nedleggelse av universitet, og en minsking på sysselsatte som kvalifiserte til å bli omstillingskommune, var årets budsjettmøte en positiv opplevelse for de lokalt folkevalgte. Økt sysselsetting, oppstart av universitetet og mottak av flere ukrainske flyktninger gir plusstegn på kommunebudsjettet.

Hanne Davidsen (Ap), ordfører i Nesna kommune, er glad for å kunne dele ut mer penger til de som trenger det i kommunen. (Privat)

I tillegg mottok de 1,2 millioner ekstra fra havbruksfondet enn de regnet med. Etter forslag fra ordfører Hanne Davidsen (Ap) gikk hele kommunestyret inn for å gi til sosialhjelpsmottakere. Beløpet lyder på 2000 kroner per mottaker, og 1000 kroner ekstra per barn.

– Nå har mange blitt rammet. Strøm blir dyrere også her i Nord-Norge, og matvarepriser øker, men satsene øker ikke. Det var et enstemmig vedtak, og mange andre kommuner ringer og vil gjøre noe av det samme, sier hun.

Fortsetter tidligere praksis

Blant dem er Herøy kommune, litt lenger sørvest for Nesna.

Ordfører Elbjørg Larsen (Ap) sier kommunen har hatt samme praksis foregående år, men øker summen kraftig i år, og stiller med samme satser som Nesna.

- Dette kommer i tillegg til utbetalingen fra regjeringen, forsikrer hun, og til sammen får dermed hver sosialhjelpmottaker 3000 kroner hver, og 2000 kroner for hvert barn.

Hun forklarer at det er NAV som gjør utbetalingen, og at de tidligere år har delt ut rundt 40.000 kroner gjennom praksisen. I år har kommunestyret fått et omtrentlig tall på 100.000 kroner.

– Hvis man ser for seg en kurve, er det enda flere som detter utenfor kurven i år, på grunn av det som har økt av kostnader i samfunnet. Det er klart, når du lever på minimum, er det fort gjort å falle på minussiden når det er slik som nå. Det er bra at NAV følger opp og følger med. Tallene kan man tenke mye om, men bra vi har en oversikt, sier hun.

Elbjørg Larsen (Ap), ordfører på Herøy. (Einar Lohne Bjøru)

– Må løses på andre måter

I november gikk partifelle Marte Mjøs Persen, som også er arbeids- og sosialminister, ut med beskjeden om at regjeringen ikke øker trygden for de som har minst.

I forbindelse med statsbudsjettforhandlingene med SV, fant regjeringen dog ekstra penger til sosialhjelpsmottakere, på 1000 kroner hver, i tillegg til 1000 kroner ekstra for hvert barn.

Davidsen på Nesna sier tiltaket deres ikke er et svar verken fra eller til på Persens politikk, men at hun som ordfører har ansvar for sine innbyggere, og at alle skal ha det så bra som de kan.

Men hun er tydelig på at dette er en utfordring som må løses på andre måter, og at dette er en engangsutbetaling.

– Vårt fortrinn er at vi har stor grad av likhet. Med en gang det blir stor grad av fattigdom og ulikhet, blir det stor grad av uro i samfunnet og vår demokratiske styreform, som vi har nytt godt av, sier hun.

