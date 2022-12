Gerhardsen: Å leve sunt er vanskelig

– Å leve sunt er vanskelig. Man må nesten være ernæringsekspert for å forstå hva som faktisk er i mye av det vi spiser, og for å skille mellom sunt og usunt. Her trengs det mye bedre støtte for gode valg, slik at det blir enklere å velge det sunne, skriver Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen til NTB.

Hun legger ved helt konkrete forslag til tiltak, og ønsker dem som en julegave fra helseministeren. En stor del av tiltakene har som mål å redusere overvekt og fedme, ikke ved å be folk skjerpe seg, men ved å legge til rette for gode helsevalg.

Nasjonalforeningen mener det haster med en sukkeravgift på brus med sukker, som fremdeles utgjør 40 prosent av bruskonsumet vårt.

I likhet med Helsedirektoratet ønsker de en sunn skatteveksling. Ved å bruke avgifter, moms og subsidier smart, vil usunn mat da koste mer, mens sunne valg blir rimeligere.

Beregninger viser videre at 70 prosent av det vi spiser, inneholder sukker, mye av det skjult. Derfor er det også et foreslått tiltak å merke varer bedre samt å faktisk redusere mengden tilsatt sukker.

