Tre personer tiltalt for grovt underslag av en pleietrengende kvinne i 90-årene

Den pleietrengende kvinnen i 90-årene bodde på sykehjem. Sykepleieren som drev sykehjemmet, skal ha medvirket til at kvinnens advokat underslo 7,4 millioner kroner fra henne, opplyser Økokrim i en pressemelding.

I tillegg er en mann i 60-årene tiltalt for grovt bedrageri overfor den samme fornærmede, ved å få utbetalt til sammen 1,9 millioner kroner.

– Det er svært en alvorlig tiltale. Det er snakk om store beløp, fornærmede var i en sårbar situasjon, sier statsadvokat og påtaleansvarlig Anne Allum til NTB.

Straffesaken startet da Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottok rapporter om mistenkelige transaksjoner fra flere rapporteringspliktige.

Allum har ikke grunnlag for å si om dette er en type lovbrudd det skjer mer av i Norge.

Samarbeidet

Allum påpeker at saken også er alvorlig fordi påtalemyndigheten mener de tiltalte har brutt med den særlige tilliten som følger med stillingen de hadde som advokat og sykepleier.

Den tidligere advokaten har ifølge tiltalen underslått 7,4 millioner kroner fra kvinnen. Han skal ha gjort det ved å føre i pennen flere gavebrev på vegne av fornærmede til den tidligere sykepleieren og seg selv. Deretter skal han ha overført til sammen 5,4 millioner kroner til sykepleieren og 2 millioner kroner til seg selv.

– Han nekter straffskyld. Han har vært i lengre politiavhør og ser fram til å forklare seg i retten når saken kommer opp, sier den tidligere advokatens forsvarer, Henriette Willix.

Ifølge tiltalen var fornærmede svært lett å lede og forsto ikke betydningen av gavebrevene på grunn av svekket helse.

– Min klient framholder at pengegavene var uttrykk for hennes reelle ønske og vilje, sier Willix.

Ifølge Willix har fornærmede både før og etter denne saken gitt betydelige pengegaver til flere personer.

– Så vidt meg bekjent er det bare gavene nevnt i tiltalen, det ikke stilles spørsmål ved.

Bedratt før

Sykepleieren som drev hjemmet den eldre kvinnen bodde på, er tiltalt for å ha medvirket til underslag av 5,4 millioner og for å ha brukt kvinnens bankkort til å kjøpe varer til seg selv.

Den tredje tiltalte hadde fått i oppdrag å prøve å få tilbake penger som fornærmede hadde tapt i et tidligere bedrageri. Ifølge tiltalen sa han til den fornærmede kvinnen at han reiste til USA en rekke ganger og jobbet med å få tilbake pengene. For dette fikk han utbetalt om lag 1,9 millioner kroner fra fornærmede. Men ved flere anledninger reiste han ikke, og arbeidet ellers minimalt med oppdraget, ifølge tiltalen.

For dette er han tiltalt for grovt bedrageri. Strafferammen for grove underslag og grove bedragerier er seks års fengsel.

NTB har foreløpig ikke fått kommentarer til tiltalen fra advokatene Øystein Storrvik og Hans Henrik Pettersen, som representerer henholdsvis den tidligere sykepleieren og mannen i 60-årene.

