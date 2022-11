Reiser året rundt i hjemmebygget campervan: – Kan ikke få anbefalt det nok

Da Une Cecilie Oksvold (30) gikk på en psykisk knekk i fjor sommer, var det ett behov som meldte seg ekstra sterkt.

– Jeg har vært preget av angst og depresjon siden barndommen. For cirka seks år siden fant jeg ut at friluftsliv hjalp. Men turer med sekk og telt krever overskudd. Da det sto på som verst i fjor, utviklet jeg en utmattelse og hadde et sterkt behov for å sove mye, koble ut og bedrive friluftsliv med fokus på ro og avslapning. Det var da jeg tok avgjørelsen om å skaffe meg campervan, forteller hun.

Valget falt på «Van Leif», en Citroën Jumper snekkerbil konvertert av de forrige eierne til en helårs plattform for reiser og eventyr. Utstyret inkluderer isolasjon i tak og vegger, en dieselpumpe for varme, et romslig kjøleskap, en dusj i en skuff under kjøkkenbenken og en 140 centimeter bred seng.

– Van Leif er i bunn og grunn en hytte på hjul. Det har ikke noe å si om jeg tilbringer natten på fjellet eller på en parkeringsplass. Van Leif føles alltid som et hjem, sier Oksvold.

Ski in / ski out

Oksvolds bøker «Friluftsfersking» og «Turdagboka» retter seg mot lavterskel friluftsliv. I disse dager er hun på boklanseringstur med campervanen, resten av året blir den flittig brukt til andre eventyr. Med i bilen er hunden Juster, samboeren Harald og et lass med ski, snowboards, ullklær og annet turutstyr.

– Plassen under senga kaller vi simpelthen for «garasjen». Der er det lite vi ikke får plass til, sier forfatteren, som også deler opplevelsene sine på Instagram.

Om vinteren går turen som regel dit værmeldingen varsler snø, forteller Une Cecilie Oksvold. (Harald Wanvik/NTB Tema)

De færreste av oss assosierer høst- og vintersesongen med bobilreiser. Dette er jo tiden da veiene blir glatte, vanntanker fryser, bilbatterier tappes og campingplasser holder stengt. Men for Oksvold er det nå den beste bilferie-årstiden starter.

– Jeg elsker vinteren og all aktivitet som foregår på snø. Det er vanskelig å beskrive gleden ved å kunne stå opp om morgenen, drikke en kopp kaffe og gå på ski rett ut fra bilen. Så kommer man hjem etter noen timer, får varmen i kroppen, spiser frokost og tar stilling til hva man skal gjøre med resten av dagen. Den følelsen er ren lykke for meg, sier hun.

Spontane turer

Hvor Oksvold og Van Leif setter kursen om høsten og vinteren, avhenger av værmeldingen. Siden verken transport eller hotellrom må bookes i forkant, kan man være spontan, sier hun.

– Min samboer er veldig glad i å surfe. Om høsten blir det derfor typisk noen langhelger til strender på Vestlandet. Når snøen kommer, drar vi dit det er mulighet for topptur med splitboard. I fjor gikk sesongens første topptur til fantastiske Åndalsnes, der snøen kom tidlig.

Da Anette Racer-Farth kjørte fra Hadeland til Nordkapp, varmet hun seg ofte på et skikkelig bål utenfor bilen. ( Privat /NTB Tema)

Med få unntak velger de fricamping, slik at de ikke er avhengige av etablerte campingplasser. Lave temperaturer og risikoen for å bli innesnødd i løpet av natten gjør imidlertid at de må ta enkelte forholdsregler.

– For ikke å strande med et dødt batteri står vi ikke lengre enn to netter av gangen. Gassalarm er selvfølgelig obligatorisk om man lager mat i bilen. Det er også lurt å lære seg grunnleggende vedlikehold på motor. På Åndalsnes var det plutselig bare tre tennplugger som funket, og det var så vidt vi fikk start.

Med dieselvarmer holder Van Leif behagelige 25 varmegrader innendørs. (Harald Wanvik/NTB Tema)

Til tross for forholdsreglene oppfordrer Oksvold alle med bobil til å ta turer om høsten og vinteren.

– Jeg kan ikke få anbefalt det nok, på grunn av roen og naturopplevelsene. Om sommeren er det flust med bobilturister nesten overalt. Resten av året er det som om man har veiene for seg selv, sier hun.

Byttet hus med bil

En som har tatt vinterbasert bobilreise til ytterpunktet, er personlig trener og kostholdsveileder Anette Racer-Farth. I 2021 flyttet 47-åringen ut fra huset på Hadeland og inn i Hjulius – en konvertert, kirsebærrød Peugeot varebil. Fra dag én kastet hun seg ut på dypt vann – med en fire måneder lang reise fra Innlandet til Nordkapp midt på vinteren.

– Det var en skikkelig utfordring, med mange tøffe og ensomme øyeblikk. Men det var på samme tid en måte å finne ut om det å bo i bilen var noe jeg virkelig ville. Heldigvis likte jeg det så godt at jeg solgte huset mitt tidligere i år, forteller hun.

For Anette Racer-Farth står landskapet og lyset i Nord-Norge igjen som de største opplevelsene på reisen fra Hadeland til Nordkapp. (Privat/NTB Tema)

Innvendig er Hjulius hjemmesnekret og mangler en del av komfortfaktorene man typisk finner i moderne bobiler. På Nordkapp-reisen forsynte en liten vedovn bilen med varme på dagtid, mens en panelovn kunne kobles på strøm de få gangene hun overnattet på campingplasser.

Anette Racer- Farth har utarbeidet interiøret i bobilen Hjulius sammen med en profesjonell snekker. Trepanelet gir en lun stemning, men tar til seg mye fukt når bilen fylles med kondens om vinteren. (Privat /NTB Tema)

Hjulius har ikke innvendig dusj, vannet er lagret i en dunk under kjøkkenbenken, og på de kaldeste morgenene våknet Racer-Farth med flere minusgrader utenfor soveposen.

– Da var drikkevannet ofte blitt til en isblokk. Andre dager hadde jeg snødd inne, og måtte ut med spaden før jeg kom meg videre. Noen ganger lurte jeg på hva i all verden jeg hadde gjort, men jeg var heldigvis i stand til å le av det, sier hun.

Vakkert og variert

Siden turen til Nordkapp har Racer-Farth vært på reise med Hjulius på heltid. Landet vårt har uendelig med muligheter for bobilreise, spesielt høst og vinter når store deler av turistnæringen stenger dørene, sier hun.

– Det er vanskelig å velge favorittsteder, men jeg er veldig glad i Senja. For en som aldri hadde reist så mye i Nord-Norge tidligere, var landskapet og lyset av en annen verden. Helgelandskysten er også fantastisk om man unngår motorveien, og spesielt om man reiser med kajakk på taket. Stavanger og Lofoten byr på fantastisk surfing vinterstid, sier hun.

Rikelig med lagringsplass gjør Une Cecilie Oksvolds bobil velegnet for friluftseventyr året rundt. (Harald Wanvik/NTB Tema)

I skrivende stund befinner Racer-Farth seg ved bredden av Gardasjøen i Italia, og ser fram til å tilbringe den kommende vinteren ved varmere breddegrader. Men hun ser fremdeles tilbake på det fire måneder lange vintereventyret i Norge med begeistring.

– Når man lever litt primitivt i en periode, skjønner man hvor godt vi egentlig har det i hverdagen. Man skjønner også hvor mye man egentlig klarer seg uten, sier hun.

Komfortabel bilcamping om vinteren

Hvis du skal bruke telt, taktelt eller et annet overnattingsalternativ uten innebygget varme, har NAF følgende tips.

Godt liggeunderlag: Et oppblåsbart liggeunderlag skaper avstand mellom deg og bakken, så du ikke blir kald når du sitter eller ligger. Er underlaget bra, kreves det mindre isoleringseffekt av soveposen.

Lue: Varmetapet er stort på hodet. En god lue hjelper deg med å holde varmen gjennom kvelden og natta. Sørg også for at kroppens andre ytterpunkter er godt dekket – med gode sko, sokker og votter.

Varmeflaske: En provisorisk varmeflaske kan lages av vannflasken du allerede har med på tur. Kok opp vann, lukk korken godt og putt flasken nedi soveposen. Bruk en stor flaske, så holder varmen lenger.

Bål: Mellom 15. september og 15. april opphører det generelle bålforbudet, og du kan tenne bål i skog og utmark uten tillatelse. Bålet kan du bruke både for å holde varmen og lage mat. Husk å følge skogbrannvett-reglene.

NB: Enkelte campingplasser i Norge holder åpent hele året. Sjekk nettsiden camping.no, som har en oversikt over mer enn 100 stjernemerkede norske campingplasser. Husk at mange etter hvert har økt prisen for bruk av strøm.

