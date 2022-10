Sophie Elise om å være kjendis: – Jeg ville aldri stått i kø

– Folk tror at jeg ikke er meg selv fordi jeg er operert, som om det ikke er en del av den jeg er.

At hun er seg selv, virker det ikke som alle tror henne helt på. Det siste tiåret har fenomenet Sophie Elise Isachsen nesten ukentlig skapt overskrifter i flere av Norges største mediehus. På Instagrammen hennes får vi bli med på middager med venner, frisørbesøk et par ganger i uka, sminke før en photoshoot og fancy kjendisfester. Hun lager ikke mat selv, vasker ikke håret selv og får profesjonelle folk til å bytte ut interiøret i leiligheten hennes to ganger i året.

– Ellers, da? Hva er det du ikke trenger hjelp til?

Dagsavisen møter Isachsen hjemme hos henne en tirsdag i oktober. Vel viten om at sofaen koster det samme som en kvart årslønn for de fleste, setter vi oss ned. Hun ler av spørsmålet. Hun må tenke seg om litt.

– Før dere kom hang jeg over kjøkkenbenken og spiste knekkebrød. Altså, jeg går på matbutikken og.. Ja, de tingene der. Men jeg tror ikke folk vet at selv om mye ved livet mitt er unormalt, så er jeg veldig normal. Jeg er mer stille og sjenert enn folk tror.

For noen år siden sa hun i sin egen serie, «Sophie Elises verden», at det er ganske kjedelig å være kjendis i Norge, fordi man må ta trikken og stå i de samme køene som alle andre uansett.

– Det var da.

Hun smiler lurt, som om hun er klar over at det neste hun skal si kan virke overlegent.

− Nu ville æ aldri stått i kø.

Jævlig mye ork

– Frisør tre ganger i uken, er det ikke unødvendig?

– Nei, for når jeg er hos frisøren jobber jeg samtidig. Det tar lang tid å føne og dusje håret, og skulle jeg gjort det selv hadde jeg mistet en og en halv time av arbeidsdagen. Pluss at håret blir finere, og det er bedre for jobb. Vi skal ta bilder her i dag, og jeg hadde ikke likt det om jeg følte meg dritt.

– Du må ha veldig mye å gjøre hvis du ikke har tid til å vaske håret?

– Jeg har ting å gjøre hele tiden. Jeg tenker på hvor jeg kan være bedre enn andre, jeg er ikke nødvendigvis den peneste, jeg er ikke den flinkeste til å skrive, men jeg har jævlig mye ork. Jeg gidder å jobbe på kvelden istedenfor å se en serie, jeg jobber hos frisøren, på flytoget, flyet, wherever.

Hun sier det med Harstad-dialekten i et «jeg er litt lei av å måtte forklare dette»-tonefall.

– Æ jobbe, liksom.

