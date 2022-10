Migrenepasienter slipper pause i behandlingen

Helsemyndighetene vedtok i april at migrenepasienter må ta en tre måneder lang pause fra kostbare medisiner for å sile ut dem som ikke trenger behandlingen. Det ble møtt med fortvilelse fra pasienter som sier de trenger medisinen for å komme seg gjennom hverdagen.

Et flertall i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget gjør nå om på dette. Flertallet består av Høyre, Frp, KrF, Rødt, SV og Pasientfokus. Regjeringspartiene stemte imot.

– Høyre har vært tydelige på det er helt uholdbart å legge opp til at mennesker med kronisk migrene, som lever med store smerter, skal stoppe effektiv behandling som gjør at de kan leve tilnærmet normale liv. Å kaste dem tilbake til en tilværelse med smerter er uetisk, sier komitéleder Tone Wilhelmsen Trøen (H) til NTB.

Bård Hoksrud fra Frp sier han er glad for at flertallet har samlet seg mot regjeringens byråkratiske holdninger.

Lan Marie Berg i MDG sier til VG at det er en seier for kvinnehelsen, mens Marian Hussein fra SV sier at regelverket har tvunget pasienter bort fra gode dager og over til mørke soverom og sterke smerter.

Saken er også omtalt av Dagens Medisin.

