Postnord satser på å ansette egne sjåfører

Av rundt 500 varebilsjåfører som kjører for Postnord, er bare 65 ansatt i selskapet, skriver Klassekampen. Det gir en andel på snaut 12 prosent, mens andelen i Sverige og Danmark ligger på rundt 80 prosent.

Til neste år skal Postnord ansette 102 sjåfører. Halvparten av dem skal kjøre varebil, noe som øker andelen ansatte sjåfører til 23,2 prosent, nesten en firedel.

En av grunnene til å ansette egne sjåfører er å forbedre arbeidsvilkårene deres, sier Postnord-direktør Robin Olsen.

– Det andre er at vi vil bytte ut bilparken med biler som går på strøm eller biogass, og det er enklere å gjøre selv enn at underleverandørene gjør det. Den tredje grunnen er at kvaliteten på tjenestene blir bedre, sier Olsen.

Teller man både lastebil- og varebilsjåfører har Postnord 900 underleverandører. Det er en del av arven etter Tollpost-Globe, som ble kjøpt opp av Postnord, forklarer Olsen, som bedyrer at det ikke er bedre butikk å leie inn fra underleverandører enn å ansette sjåførene selv.

– Heller tvert imot. Men det krever investeringer, og du får et større ansvar, sier han.

På sikt ser Olsen for seg at andelen innleide enkeltpersonforetak blir mindre og mindre og at «det kan godt hende vi kommer dit de er i Sverige og Danmark på sikt».

