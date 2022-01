Kunder boikotter Postnord og Zalando etter avsløringer: – Det er skammelig

FriFagbevegelse har den siste tiden dokumentert hvordan norske transportbedrifter underbetales, mens ukrainske sjåfører på ulovlig lave lønninger har overtatt innenrikskjøringen mellom byer i Norge.

Postnord har selv bekreftet at det har foregått brudd på deres interne rutiner. De har også uttalt at satsene som mange norske transportselskap har blitt betalt av Postnord, ikke er høye nok til at man kan sikre lønnsom drift.

– Pengene hentes inn et sted

Lastebilsjåførene frakter blant annet pakker som norske forbrukere har bestilt på nettet. En stor andel av pakkene kommer fra netthandelgiganten Zalando, som også er en av Postnords aller største kunder. De har under koronapandemien tjent seg søkkrike på nordmenns kjøpevaner, som har dreid mer og mer over på det digitale.

I kvartalsrapporten som ble fremlagt i november kom det frem at Zalando økte omsetningen med hele 25 prosent sammenlignet med 2020. Antall ordrer på verdensbasis økte fra 44 til 56 millioner. Hver kunde bruker i gjennomsnitt 600 kroner på en bestilling. Siden Zalando tilbyr «fri frakt» på bestillinger med verdi over 229 kroner, utføres i prinsippet all transport av Zalandos produkter uten at kunden belastes for dette.

I Tromsø har Anne-Linn Lernes nylig mottatt sin siste Zalando-pakke, en vinterkåpe til 1499 kroner. Hun er blant mange kunder som ikke er særlig begeistret for begrepet «fri frakt».

– Som kunde tenker man kanskje automatisk at dette er sjenerøst av Zalando, men ingen bedrifter driver veldedighet, og pengene hentes jo inn et sted. Jeg har jobbet mange år i butikk selv, og vet jo at fra den siden så finnes det ingenting som er gratis for kunden, sier hun.

Her ruller privatpakker fra Zalando og andre nettbutikker inn i en lastebil ved Postnords terminal på Alfaset i Oslo. (Stein Inge Stølen/FriFagbevegelse)

Ingen gode argumenter for å ikke betale

Når Anne-Linn får høre det de ukrainske sjåførene og de norske lastebilbedriftene forteller, blir hun ikke overrasket.

– Jeg skulle ønske jeg var rystet, men Postnord har lenge hatt dårlig rykte, og dette hjelper neppe omdømmet deres. Sosial dumping i transportsektoren er dessverre heller ikke noe nytt, men alle bedrifter som bryr seg mer om folk enn bunnlinja bør betale anstendig lønn og følge norsk tariff.

Hun peker på at transportbransjen mangler sjåfører.

– De har allerede et tungt og ensomt yrke. Det fins ingen gode argumenter for å ikke betale dem skikkelig. Postnord har ansvar for å kontrollere at også underleverandører opererer med like vilkår, og dette ansvaret prøver de å vri seg unna. Det er skammelig.

Anne-Linn forteller at hun vil boikotte både Zalando og Postnord inntil begge rydder opp og sikrer sjåførene gode vilkår og riktig lønn.

– Når vi nå vet hvilke transportører de benytter seg av og hvordan sjåførene behandles, så vil jeg gladelig betale den frakten hvis det betyr at de hyrer en transportør som ikke driver med sosial dumping. Inntil da vil jeg unngå å benytte meg av nettbutikker assosiert med disse. Forbrukere har mye makt når vi vil.

(Stein Inge Stølen/FriFagbevegelse)

Egen Facebook-gruppe for Postnord-boikott

Det er ikke bare Anne-Linn som reagerer sterkt på hvordan logistikkgiganten opererer. Facebook-gruppen «Boikott Postnord» har i skrivende stund rundt 3000 medlemmer. Gruppens formål er å påvirke nettbutikkene til å gi kundene et valg mellom transportører ved bestilling av varer. Medlemmene deler jevnlig sine erfaringer med selskapet og fører en liste over bedrifter som benytter Postnord til transport. Zalando-forsendelser er en av gjengangerne i gruppediskusjonene.

Forbrukerne bør slutte å bestille varer som det er fri frakt på. — Geir A. Mo, adm.dir. Norges Lastebileier-Forbund

«Vi kan selvsagt bli forbanna på sjåfører som vi opplever som inkompetente og upålitelige. Men med riktig lønn og riktig opplæring av sjåførene vil tjenesten få bedre kvalitet», skriver gruppemedlemmet Grethe Melby i et innlegg. Hun har gitt FriFagbevegelse tillatelse til å gjengi innholdet i denne artikkelen.

Melby, som til daglig underviser i faget entreprenørskap og bedriftsutvikling på en videregående skole, frykter at pressede sjåfører utgjør en risiko for andre på veien.

«Jeg må bare si generelt at denne formen for forretningsdrift ikke bare er uetisk, den er farlig», kommenterer hun.

Postnord: – Avvik på enkelte oppdrag vil kunne oppstå

Pressesjef Haakon Nikolai Olsen i Postnord er uenig i kritikken som fremmes av Lernes. Han mener kundene generelt er fornøyde med selskapet, og viser til anmeldelser på blant annet Trustpilot.com, kombinert med egne målinger fra Postnord.

– I tillegg bekrefter den sterke pakkeveksten på over 70 prosent siden 2019 at PostNord stadig velges for levering av varer i Norge, sier han.

Olsen forteller om en vekst på 30 prosent i 2021 sammenlignet med det foregående året.

– Når mengdene og transportoppdragene blir så omfattende, vil avvik på enkelte oppdrag kunne oppstå. Det tar vi på alvor. Dette gjelder også alle forhold som gjelder sosial dumping, som vi tar sterk avstand fra.

NLF-direktøren: – Man bør si nei og nekte å ta imot

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) organiserer nær halvparten av alle lastebilbedrifter i Norge. Administrerende direktør Geir A. Mo er også skeptisk til begrepet «fri frakt».

– Forbrukerne bør slutte å bestille varer som det er fri frakt på. Fordi det er ingenting som er gratis her i verden og hvis du betaler for frakten hjem til deg så er det i hvert fall større sjanse for at du får seriøs frakt, uttalte han til NRK nylig i forbindelse med kontroll av arbeidsforhold i varebilsektoren.

Han mener forbrukere bør gå så langt som å avvise leveranser på døra.

– Hvis du får varer levert hjemme til deg med et selskap som det helt åpenbart må være noe galt med, så mener jeg at man bør si nei og nekte å ta imot det og ringe leverandøren og stille dem kritiske spørsmål.

NLF-direktør Geir A. Mo oppfordrer folk til å nekte å ta imot pakker dersom de mistenker at sjåføren har dårlige lønns- og arbeidsvilkår. (Stein Inge Stølen/FriFagbevegelse)

Sliter med å få anstendig betalt

NLF-direktøren har ikke ønsket å kommentere prisnivået som Postnord opererer med spesifikt overfor FriFagbevegelse, og viser til at dette kan komme i konflikt med konkurranseloven.

– Det er imidlertid verd å merke seg at avtale om kjøring og prisen for dette er et frivillig avtaleforhold mellom kunde og leverandør.

I en kommentar til Aftenposten/E24, som også ble publisert på forbundets egne nettsider, har han samtidig tatt til orde for at oppdragsgiverne må åpne opp lommeboken. Kronikken kom som et svar på et utspill fra NHO, som etterlyste høyere sjåførlønninger – uten å spesifisere hvem som skulle ta regningen for dette.

– Mange av våre medlemmer har slitt i årevis for å få anstendig betalt fra oppdragsgivere som er medlem i NHO, uttalte Mo. Han er bekymret for den tiltakende sjåførmangelen, og mener det ikke lenger nytter å peke på norske lastebileiere.

– I stedet må det erkjennes at grønn, ansvarlig transport koster. Kun økte priser vil gi bedriftene mer lønnsevne, sitronen kan dessverre ikke skvises mer.

Zalandos talsperson i Norden, Anne Vibe Hansen, sier at selskapet ikke har tenkt å forandre på praksisen med å tilby såkalt «fri frakt». (Zalando)

Zalando: Vi krever anstendige arbeidsvilkår

Anne-Linn Lernes og andre forbrukere har valgt å ikke bare boikotte Postnord, men også nettbutikkene som benytter selskapet til frakt av deres varer.

Zalandos talsperson i Norden, Anne Vibe Hansen, understreker at det er Postnord som er ansvarlig for å fastsette prisen for pakkelevering i Norge.

– Fri frakt og retur innen 100 dager har helt siden Zalando startet i 2008 vært en integrert del av vår forretningsmodell. Vårt mål er å gjøre shoppingopplevelsen så behagelig som mulig for våre kunder ved å bringe prøverommet hjem til stua.

Hansen forteller at de tar dokumentasjonen som FriFagbevegelse har publisert svært alvorlig, og vil undersøke detaljene og ta nødvendige grep.

– Vi krever at våre samarbeidspartnere sikrer at underleverandører ikke bryter med vilkårene i vår «code of conduct».

Pressesjef Haakon Nikolai Olsen kjenner seg ikke igjen i FriFagbevegelses fremstilling av Postnord de siste ukene. (Postnord)

«En klar agenda om å fremstille selskapet negativt»

Postnord har uttrykt at de mener FriFagbevegelses artikler om temaet de siste ukene har hatt «en klar agenda om å fremstille selskapet negativt».

– Vi er overbevist om at vi ikke hadde hatt en så stor andel lojale samarbeidspartnere, dersom vi ikke hadde gitt våre leverandører konkurransedyktige betingelser eller operert slik FriFagbevegelses journalist har fremstilt oss de siste ukene. Vi har også samme mål som fagbevegelsen, lønns- og arbeidsbetingelser som er i tråd med gjeldende avtaler for sjåfører hos alle våre underleverandører. Vi er ikke feilfrie, så selv om vi gjør så godt vi kan vil avvik, feil og mangler oppstå. Da retter vi dem opp, enten det er å si opp avtaler ved brudd på vår Code of Conduct, som blant annet regulerer sjåførers betingelser, eller gjennom dialog med våre leverandører. Derfor stiller vi oss undrene til hvordan vår virksomhet i de siste ukers saker er fremstilt i FriFagbevegelse, skrev Postnords pressesjef Haakon Nikolai Olsen i et innlegg før jul. Dette kan leses i sin helhet her.

