Advokatforeningen om Kristiansen-frifinnelse: – Erstatningen vil bli høy

– Dette er en dag hvor alle vi som jobber i rettsvesenet må gå i oss selv og tenke på hva vi kan gjøre bedre, sier generalsekretær i Norsk Advokatforening, Merethe Smith til Dagsavisen.

Fredag ble det klart at Riksadvokaten går inn for en frifinnelse av Viggo Kristiansen for drapene i Baneheia. Hans advokat har allerede varslet et erstatningskrav i størrelsesorden 30 millioner kroner eller mer. Smith ønsker ikke å tallfeste hvor høyt det er rimelig at erstatningen settes.

– Erstatningen vil bli høy. Dette er en helt særskilt sak. Satsen for å sitte uskyldig i fengsel er 400 kroner dagen, og bare det blir i dette tilfellet over tre millioner kroner. Så er det også aktuelt med en tilleggserstatning. Det er vanskelig å si noe om størrelsen på den, for vi har få sammenlignbare saker. Han har jo tilbrakt nesten hele sitt voksne liv i fengsel, dømt i en veldig alvorlig og belastende straffesak, sier Smith.

Gransking

– Etter grundige overveielser har jeg kommet til samme konklusjon som statsadvokaten i Oslo, nemlig at jeg vil be Borgarting lagmannsrett om å frifinne Viggo Kristiansen, sa Riksadvokat Jørn Maurud på fredagens pressekonferanse.

– Min avgjørelse er truffet helt uavhengig av vurderinger som tidligere er gjort av påtalemyndigheten, domstolene og gjenopptakelseskommisjonen.

Det er Borgarting lagmannsrett som må ta endelig stilling til om Viggo Kristiansen skal frikjennes for drapene og voldtektene han ble dømt for i 2000. Det er ikke klart når dette vil skje, skriver NTB.

Riksadvokaten uttalte fredag at det er behov for at et uavhengig utvalg gransker Baneheia-saken.

En stor tragedie

Smith mener også man må vurdere om granskingen Agder politidistrikt har satt i gang av etterforskningen, er tilstrekkelig, eller om den bør utvides.

– Jeg kjenner ikke detaljene i den, men at man må gå grundig gjennom politiets håndtering og etterforskning av saken er helt åpenbart, med sikte på å avdekke eventuelle feil og hva man kan lære av dem for fremtiden, sier Smith.

På spørsmål om hva frifinnelsen av Kristiansen sier om rettsikkerheten i Norge, svarer hun:

– På et overordnet nivå har vi stor grad av rettssikkerhet i Norge, men når det nå har skjedd et justismord så er det en stor tragedie, og det hjelper ikke den som er utsatt for det at rettssikkerheten er god for alle andre, sier Smith.

– Det går sikkert ikke an å ha et system der justismord aldri skjer, men det er det vi må jobbe for, at vi ivaretar rettssikkerheten i alle ledd i straffesakene, både under etterforskning og retterføring, sier Smith.

Riksadvokatens vurdering:

Det foreligger ingen tekniske bevis som knytter Kristiansen til de straffbare handlingene. Til tross for omfattende DNA-prøvetaking og -analyser er det ikke funnet DNA-spor som med noen rimelig grad av sikkerhet kan antas å stamme fra Kristiansen.

DNA-undersøkelsene foretatt etter gjenåpningen har ikke styrket teorien om to gjerningspersoner.

Teledatabevisene trekker i retning av at Kristiansen ikke er skyldig. Det er nærliggende å anta at Kristiansens mobiltelefon befant seg innenfor det sannsynlige dekningsområdet for basestasjonen EG_A da de aktuelle meldingene ble mottatt og sendt. Dette er vanskelig å forene med Andersens forklaring om hvor han og Kristiansen beveget seg forut for møtet med jentene. Heller ikke det videre hendelsesforløpet, slik det er forklart av Andersen, passer godt med tekstmeldingene.

Hypotesen om at Kristiansen kan ha beveget seg til og fra mellom åstedet og dekningsområdet, herunder at han kan ha etterlatt mobiltelefonen i sykkelvesken, fremstår som lite plausibel og mangler støtte i bevisene. Teledatabevisene er derimot forenlige med Kristiansens forklaring om at han i det aktuelle tidsrommet oppholdt seg ved egen bopel.

Samlet sett er Jan Helge Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet i en slik grad at den vanskelig kan tillegges vekt i Kristiansens disfavør.

Det foreligger ikke andre bevismomenter som i nevneverdig grad kaster lys over spørsmålet om Kristiansen tok del i de straffbare handlingene.

Det er ikke bevismessig grunnlag for videre forfølgning mot Viggo Kristiansen for de forhold som er omfattet av Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse.

---