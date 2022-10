Aftenposten bytter logo etter massiv kritikk

Første episode av Aftenpostens nye podkast «Førti-ish», om kvinner på 40 pluss illustreres med en råtten appelsin med muggskjegg. Vignetten har utløst et ras av sinte kommentarer på Facebook og en av de som raser er filmskaper og journalist Monica Csango.

– Vi vet alle hva som skjer med råtten nedfallsfrukt, de går i søppelbøtta. Å ta på en muggen frukt er noe av det ekleste man kan tenke seg. Så å bruke dette som illustrasjon på en podkast om voksne kvinner blir bare feil, sier Monica Csango, som skrev et rasende innlegg på Facebook, signert med «irritert, men ikke muggen kvinne, 53».

– Hvordan reagerer du om du plukker opp en råtten frukt i butikken? Jo du rynker på nesa, grøsser, det er ikke noe digg, noe av det ekleste, nivået før kloakk. Om dette er forsøk på humor er det feilslått. Hvem er det som ikke har tenkt her? undrer hun.

Fordomsfull

Podkasten ledes av Marte Spurkland og hennes faste gjest Kristine Hellesland og hensikten er å utforske midtlivet og hvordan samfunnet ser på kvinner over 40 år. Hensikten er å slå hull på myter og problematisere aldersdiskriminering.

Marte Spurkland Marte Spurkland er programleder for Aftenpostens nye podkast. (Tobias Schildmann Mandt)

For Monica Csango er dette en visuell bommert av dimensjoner. Csango har jobbet som TV-journalist og filmskaper i 25 år, så den visuelle delen av kommunikasjonen ligger hennes hjerte ekstremt nært.

– Når jeg jobber med TV-bilder så ligger det i ryggmargen at bilder og tekst skal spille på lag. Og her syns jeg ikke de gjør det, jeg vil gå så langt som å si at de har bommet helt, og snarere bekrefter de fordommene man ønsker å være kritisk til, sier Monica Csango.

[ Er eldre damer søppel som skal kastes? ]

Massiv støtte

– Podkasten starter med at en av programlederne forteller en historie der hun har hatt en mann til bords. Han er 48 år og skal ha sagt noe sånt som at det å ha sex med en kvinne som ikke kan reprodusere er ikke det samme. Denne uttalelsen problematiseres deretter og knyttes til utfordringene med å være voksen kvinne. Og – så illustrerer de podkasten med et bilde som repeterer det vi alltid får høre, nemlig at det er ekstra problematisk for kvinner å bli eldre, vi har ikke bruk for deg du er søppel og nedfallsfrukt. Det er bekmørkt, sier Csango.

Hun får massiv støtte på Facebook, blant de mange som har kommentert er journalist Sidsel Wold og regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen.

«Helt enig med deg Monica Csango. Hvordan ville Aftenpostens podkast-folk se meg? Jeg er 63 år, frisk, rask og oppegående. Men i dette universet sikkert en helmuggen appelsin. Ikke bare litt muggen» skriver Sidsel Wold.

«Veldig enig! Pinlig av Aftenposten» skriver Rolfsen.

Ulrik Imtiaz Rolfsen støtter kritikken mot Aftenpostebns logo. (Mimsy Moller)

[ Hva skjedde med: «Vi dreit oss ut?» ]

Endrer logoen

Marte Spurkland synes det er synd at noen har misforstått logoen, som var ment å illustrere både de hyggelige og mindre hyggelige sidene ved å bli eldre, men sier de tar kritikken på alvor og kommer til å forandre på logoen.

– Som vi kan se har appelsinen to sider: den ene er frisk og struttende, den andre muggen. Ideen var å vise flere sider ved det å eldes, både det som oppfattes som positivt og negativt og snakke åpent om ting vi vanligvis ikke snakker så mye om. Alt som er positivt og bra med å bli eldre, som for eksempel at man får erfaring og kunnskap snakker vi jo mye om, mens de tingene som kan oppleves som mindre positivt, som kroppens gradvise forfall snakker vi mindre om. Og vil snakke om begge deler, sier Marte Spurkland.

Etter å ha sett hvor mange som har mistolket logoen, skal den nå endres, eller videreutvikles fra episode til episode.

– Vi er lydhøre for kritikk, og selvsagt ønsker vi ikke å signalisere det mange har reagert på. Derfor videreutvikler vi nå logoen til en såkalt levende logo – det vil si en logo som vil forandre seg fra episode til episode, sier Marte Spurkland.

– Podkasten er en reise gjennom ti episoder og har som mål å øke stoltheten og gleden over midtlivet. Logoen vil nå følge denne utviklingen, sier Spurkland.

[ Forsker advarer mot populær, reseptfri sovemedisin ]

[ Portrettet med Live Nelvik: – Det så ut som noen hadde blåst meg opp. Da var jeg så syk (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen