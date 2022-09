Færre unge sjåfører mister livet eller blir skadd i trafikken

Tallet på 18 og 19 år gamle sjåfører som døde eller ble skadd var 38 prosent lavere i perioden 2018–2021 enn fem år tidligere (2013-2016), viser rapporten fra Statens vegvesen ifølge organisasjonen Ung i trafikken.

– Det er godt å se en reduksjon, vi kan ikke juble av den grunn. Ungdom er blitt flinkere, men her er det fortsatt mye å ta tak i, sier kommunikasjonsrådgiver Eivind Windingstad Stensrud i Ung i trafikken i en kort pressemelding.

– I fjor var hver fjerde trafikkdrepte under 25 år, til tross for at norske veier i 2021 var rekordtrygge. Det kan derfor tyde på at de yngste sjåførene fortsatt har størst risikovillighet, og dette er noe vi må fortsette arbeidet med, sier han.

I perioden 2013–2016 var risikoen for å dø eller bli skadd i trafikken fem til seks ganger så høy for 18 og 19 år gamle sjåfører som for bilførere i alderen 25–64 år, skriver organisasjonen.

Ung i trafikken er tilknyttet MA – Rusfri Trafikk, tidligere kjent som Motorførernes Avholdsforbund.

