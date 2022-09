A-krimsenteret positive til minstelønn for budbilsjåfører

Uten en nasjonal minstelønn og uten en allmenngjort tariffavtale er det ingen lover som hindrer en budbilsjåfør fra å inngå en avtale med timelønn på 50 kroner. Det vil A-krimsenterets leder, Gro Smogeli, endre på, skriver Klassekampen.

– Vi skal være lojale mot de lovene som blir gitt, men tror det ville vært en fordel med allmenngjøring, sier hun. Ved senteret hun leder jobber flere etater sammen mot arbeidslivskriminalitet.

I flere bransjer med allmenngjort tariff brukes det ofte utenlandsk arbeidskraft. Allmenngjøringen sikrer at disse har krav på samme vilkår som norske arbeidere. Påtalejurist Andreas Meeg-Berntzen ved A-krimsenteret mener det ville vært nyttig om dette også gjaldt transportbransjen.

– Da har du konkrete parametere å forholde deg til. Enten så er du innafor eller så er du utafor. I dag er det ingen regulering av hvor lavt du kan sette lønnen for dem som kjører biler under 3,5 tonn, forklarer han.

– Konsekvensen av det er at det ikke går rundt. Det kan gå på helsa løs for sjåførene og i ytterste konsekvens for medtrafikanter.

I høst skal den regjeringsoppnevnte Tariffnemnda diskutere allmenngjort tarifflønn i budbilbransjen.

