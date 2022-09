Dagligvare-aktører kommer regjeringen i forkjøpet – lanserer sin egen forskrift

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Jeg tror politikerne trygt kan innføre dette uten at man får noe ragnarok, sa konsernsjef Karl Munthe-Kaas i Oda da deres skreddersydde forskrift mot prisdiskriminering i dagligvaremarkedet ble lansert på Lorry i Oslo mandag.

Stortinget har allerede bestemt at regjeringen må lage en ny forskrift om prisdiskriminering. I mellomtiden har Oda og Rema 1000-eier Reitan tatt saken i egne hender, og påvirkningskampen er allerede i gang.

– Her mener vi at åpenhet er svært viktig. Vi legger fram det vi mener er riktig, sier myndighetskontakt Kårstein Eidem Løvaas i Reitan Retail.

[ Kristoffer reduserte matbudsjettet fra 8.000 til 1.500 kroner ]

Favorisering

Kort fortalt dreier saken seg om at matvareleverandørene selger varene sine til ulike priser til de forskjellige kjedene. Denne favoriseringen er skadelig for konkurransen, ifølge Oda og Reitan.

De to dagligvarekjedene legger ikke skjul på at de mener Norgesgruppen, som har en markedsandel på 44 prosent, har en for dominerende posisjon i møte med leverandørene.

– Mindre forskjeller i kjedenes innkjøpspriser kan styrke konkurransen mellom de kjedene som er etablert i markedet ved at Coop, Rema 1000 og Oda i større grad kan utfordre Norgesgruppen i priskonkurransen, heter det i rapporten på 77 sider som ble lagt fram sammen med forskriftsforslaget.

[ Kommentar: Vårt forhold til maten er i ferd med å bli nevrotisk. Hvorfor? ]

Høyere pris

De viser til tall om at Oda, Rema 1000 og Coop betaler 10–15 prosent mer for varene fra flere av de største leverandørene enn hva Norgesgruppen gjør.

– Det blir sagt at markedsposisjonen får du fra Norgesgruppen, profitten får du fra Coop, Rema og nå også Oda, sier Munthe-Kaas.

I forskriften de har lagt fram foreslår de blant annet følgende grep:

Forbud mot forskjeller i innkjøpspris fra dominerende leverandører, som ikke kan begrunnes med forskjeller i produksjon, distribusjon eller motytelser.

Samtlige kunder må ha lik adgang til å oppnå fordeler hos leverandører med vesentlig markedsmakt.

Saken fortsetter under videoen

Ikke prisregulering

Forslaget innebærer ikke et påbud om like priser eller vilkår til ulike kunder eller «regulering» av leverandørenes priser. Leverandørene kan fortsatt gi ulike betingelsene til de kjedene, men slike forskjeller må ikke være usaklige.

NTB har kontaktet både Norgesgruppen og Næringsdepartementet for å høre om deres reaksjoner på forskriftsforslaget, men har foreløpig ikke fått svar.

Regjeringen har varslet at de vil sende sitt forslag til forskrift ut til høring i løpet av høsten.

[ Fam Irvoll: – Min bransje får lide veldig under at influensere har fått så mye makt (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen