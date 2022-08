Øker boligrenten

Høy aktivitet og lav arbeidsledighet gir økt inflasjon i norsk økonomi. Norges Bank har derfor hevet styringsrenten til 1,75 prosent for å dempe presset i økonomien.

– Renten er et viktig verktøy for å redusere risikoen for overoppheting av økonomien. SpareBank 1 SR-Bank følger signalene fra Norges Bank og setter opp boliglånsrenten med inntil 0,50 prosentpoeng, sier Roger Lund Antonesen, konserndirektør for personmarked.

Arbeidsledigheten i Norge har falt mer enn ventet og er nå etablert på et historisk lavt nivå. Det er usikkerhet knyttet til utviklingen i norsk økonomi i tiden framover, og det er varslet flere hevinger av styringsrenten for å få ned inflasjonspresset.

De nye betingelsene i SpareBank 1 SR-Bank blir gjort gjeldende fra 23. august for nye lån, og fra 4. oktober for eksisterende lån. Alle boliglånskunder vil få informasjon i nettbank eller brev i posten om hvordan renteendringen påvirker dem.