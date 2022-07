Freya er tilbake i Oslo

Mesteparten av forrige uke tilbrakte kjendishvalrossen ved å slappe av i småbåter i båthavnen Frognerkilen, som ligger langs E18.

Så dro hun videre sørvestover mot Bærum, hvor hun har vært siden fredag. Tirsdag er hun altså igjen observert i Frognerkilen, opplyser Fiskeridirektoratet , som ber folk om å ta hensyn og holde avstand.

Fiskeridirektoratet svarer også på debatten om hvorvidt Freya bør avlives eller ei. De skriver at dette er uaktuelt og viser til at hvalrosser er fredede og rødlistede dyr.

– For å kunne avlive, må det være fare for liv og helse. Derfor er det så viktig at folk holder avstand for ikke å fremprovosere farlige situasjoner. Når ville dyr føler seg truet, kan de angripe, skriver direktoratet.

Skulle det likevel komme til at Freya må avlives, vil dette være Fiskeridirektoratets ansvar i samarbeid med en veterinær fra Havforskningsinstituttet.

Freya skapte furore i Frognerkilen i forrige uke da hun tiltrakk svært mange skuelystne både i båter og på land, i tillegg til nærgående padlere. Dette førte til at Fiskeridirektoratet sendte ut en båt for å skjerme hvalrossen. Flytting av Freya ble vurdert, før hun altså svømte videre til Bærum, hvor hun har vært de siste dagene.

– I samarbeid med politiet følger vi utviklingen av situasjonen fortløpende. Tiltaket om flytting kan bli aktuelt om situasjonen tilspisser seg, skriver direktoratet.

